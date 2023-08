Officiel : Apple organisera sa Keynote le 12 septembre pour présenter les iPhone 15

L’annonce de cet événement a déjà suscité une grande excitation parmi les passionnés de la marque à la pomme, qui attendent avec impatience les dernières nouveautés technologiques que la société a à offrir. L’événement est baptisé « Wondelust ». Le choix de ce nom intrigue et laisse place à de nombreuses spéculations. Il pourrait être un jeu de mots entre « Wonderlust », l'envie d’être émerveillé, et « wanderlust », le désir ardent de voyage ou d’aventure. L’image de la pomme sur le carton d’invitation, évoquant des dunes de sable bleu et doré, laisse également place à l’imagination et alimente les spéculations sur les couleurs des futurs produits Apple.

Sans aucun doute, le moment le plus attendu de cette keynote sera la présentation de la nouvelle gamme d’iPhone 15. Cette année, Apple pourrait bien surprendre en abandonnant son port Lightning au profit de l’USB-C, une évolution majeure qui pourrait avoir un impact sur l’ensemble de l’écosystème Apple. Outre les nouveaux iPhone, d’autres annonces sont attendues. Parmi celles-ci, nous devrions découvrir l’Apple Watch Series 9, qui promet d'apporter de nouvelles fonctionnalités et améliorations à la montre connectée emblématique de la marque. De plus, une toute nouvelle génération d’Apple Watch Ultra est également au programme, suscitant de nombreuses questions sur les avancées technologiques qu’elle apportera.

Un Easter Egg caché ?

Depuis plusieurs années, Apple met régulièrement à jour sa page web dédiée à l’événement, offrant aux fans la possibilité de noter directement cette date cruciale sur leur calendrier. L’entreprise ne manque jamais d’ajouter une petite touche d’animation en réalité augmentée, souvent en rapport avec le thème de l’invitation, mettant en scène son logo de manière créative. Ces animations sont parfois accompagnées d’une date ou de quelques indices mystérieux, laissant ainsi les fans spéculer et anticiper avec impatience les deux semaines à venir.

Cependant, cette année, l’invitation pour Wonderlust reste inhabituellement silencieuse. Elle ne révèle aucune surprise pour le moment, peu importe où l’on clique. Un mystère qui ajoute une dose supplémentaire d’excitation à l’approche de l’événement.