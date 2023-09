iPhone 13 : ce haut de gamme chute de prix sur Amazon avec l'annonce de l'iPhone 15 qui aura lieu ce soir

L'iPhone 13 est l'Apple sorti en 2021 et est devenu l'iPhone le plus vendu de l'année 2022. Ce très bon smartphone possède un écran de qualité OLED supérieur, une puce A15 Bionic qui est toujours utilisé dans l'iPhone 14, et de nombreux autres composants toujours d'actualité en 2023, ce qui fait de cet iPhone 13 un bon compromis entre qualité et le prix beaucoup plus élevé des modèles plus récents. Proposé aujourd'hui à 909 € par Apple, l'iPhone 13 est actuellement à 759 € sur Amazon.

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR Batterie : 3240 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

L'iphone 13 détient une très bonne fiche technique. Que ce soit avec son écran OLED plutôt grand avec 6,1 pouces, ou encore sa puce A15 Bionic made in Apple, qui est un monstre d'ingéniosité et d'ergonomie, on peut dire que l'iPhone 13 impressionne dès la prise en main. Avec son double objectif de 12 mégapixels qui peut enregistrer en 4K, son appareil photo nets pas en reste et on peut ajouter à cela que sa batterie est efficace malgré un faible taux de mAh sur le papier.

iPhone 13 : il est proposé avec 150 € de réduction sur Amazon

En ce moment, l'iPhone 13 est proposé avec 150 € de réduction sur Amazon, c'est-à-dire à 759 € au lieu de 909 €. L'avantage avec Amazon, c'est que la livraison est gratuite et rapide. Une super façon de vous procurer un bon appareil en profitant de la sortie prochaine de l'iPhone 15. Nous ne savons pas combien de temps va durer cette promo, alors n'hésitez pas !