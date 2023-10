Des rendus du futur Xiaomi 14 Pro publiés bien avant sa présentation officielle

La prochaine série de smartphones de la marque Xiaomi haut de gamme comprendra probablement trois modèles : le Xiaomi 14, le Xiaomi 14 Pro et le Xiaomi 14 Ultra. Ceux-ci devraient logiquement succéder aux Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Ultra. Plusieurs rumeurs ont déjà circulé sur la série Xiaomi 14 qui embarquera le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm ainsi que plusieurs détails techniques de la version Pro. Cette fois, c’est le design de cette dernière qui a été publié sur le site 91Mobiles.com en association avec le très bien renseigné OnLeaks.

Quel design pour le Xiaomi 14 Pro ?

Les rendus particulièrement réalistes du Xiaomi 14 Pro partagés par OnLeaks révèlent plusieurs changements par rapport à son prédécesseur, le Xiaomi 13 Pro. Le plus frappant serait le choix d'un écran plat, en rupture avec la tendance des écrans incurvés que l’on trouve sur la plupart des modèles haut de gamme. De plus, le téléphone semble être nettement plus épais que le Xiaomi 13 Pro, et le module de la caméra apparaît imposant. Le Xiaomi 14 Pro mesurerait des dimensions de 161,6x75,3 mm pour un profil de 8,7 mm. L'appareil disposerait d'un écran plat d’une diagonale de 6,6 pouces avec une caméra au centre derrière un poinçon.

Quelle fiche technique pour la version Pro ?

La fréquence de rafraîchissement serait de 120 Hz en mode dynamique ce qui lui permettrait d’adapter le taux selon l’application utilisée pour trouver le meilleur compromis entre fluide et consommation d’énergie. Nous nous attendons à ce que le téléphone soit équipé de 4 capteurs photo proposant différentes capacités. Le module principal pourrait embarquer 50 mégapixels. Il se murmure que la batterie du Xiaomi 14 Pro pourrait proposer une capacité de 4 860 mAh avec prise en charge de la charge à 120 watts et de la charge sans fil 50 watts. Il pourrait ainsi se recharger complètement en moins de 20 minutes.

Il y aurait un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et on pourrait profiter d’un son Hi-Res avec la technologie Dolby Atmos. Le mobile serait certifié totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur étant donné qu’elles n’ont pas été confirmées (ni infirmées) par la marque. Si elles s’avèrent exactes, il manque celles relatives à la configuration des capteurs photo, une donnée importante pour la marque qui mise beaucoup sur la photographie avec son partenaire Leica.

Les rumeurs indiquent que la série Xiaomi 14 serait officialisée le 27 octobre, juste après l’annonce du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.