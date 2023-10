Presque tous les détails sur le prochain Xiaomi 14 Pro apparaissent et promettent du lourd

Xiaomi propose depuis quelques semaines maintenant les smartphones Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. Mais la marque prépare déjà leurs successeurs avec le Xiaomi 14 Pro dont les premières indiscrétions se font entendre sur les réseaux sociaux. En effet, selon les informations divulguées par le leaker indien Kartikey Singh, le Xiaomi 14 Pro profiterait d’un écran AMOLED de 6,7 pouces qui aurait deux côtés incurvés. Il offrirait une fréquence de rafraîchissement LTPO dynamique allant de 1 à 120 Hz pour optimiser les ressources de l’appareil et trouver le meilleur compromis entre fluidité et consommation. La surface d’affichage serait protégée contre les rayures et les chocs grâce à la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2. Les bords devraient être extrêmement fins avec un maximum de 1 mm pour laisser un maximum de place à l’affichage, en façade.

Un écran extrêmement lumineux pour le Xiaomi 14 Pro ?

Les fabricants proposent des écrans qui sont de plus en plus lumineux notamment sur les modèles haut de gamme. Sur le Xiaomi 14 Pro, elle pourrait atteindre 3000 cd/m², ce qui représenterait un record pour ce secteur. En outre, on pourrait compter sur la prise en charge des formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision, pour les plateformes de streaming qui les proposent. Pour limiter la fatigue oculaire, l’écran intégrerait une gradation PWM supérieure à 2000 Hz.

Pour fonctionner, le Xiaomi 14 Pro est pressenti avec un chipset Snapdragon 8 Gen 3, ce qui promet des performances parmi les meilleures du marché. La capacité de mémoire vive pourrait atteindre 24 Go et s’appuierait sur le format LPDDR5x, le plus rapide actuellement. Les options de stockage pourraient aller jusqu'à 1 To au format UFS 4.0, le plus véloce du moment. En ce qui concerne la connectivité, il se dit que le Xiaomi 14 Pro devrait introduire des fonctionnalités de connectivité par satellite à l’image des mobiles Huawei, ZTE, Apple et Samsung, dans certains pays. Il fonctionnera sous MIUI 15, basé sur Android 14.

Une configuration photo similaire à la précédente

La batterie aurait une capacité de 4 860 mAh, ce qui est correct, mais pas exceptionnel. Toutefois, la marque pourrait compenser en proposer, comme les précédents modèles, une capacité de supporter la charge à 120 watts, restant à ce jour l’une de plus élevée prise en charge par les mobiles actuels, même les plus haut de gamme. Enfin, pour les photos, le Xiaomi 14 Pro pourrait être équipé d’une caméra principale de 50 mégapixels (IMX989) de 1 pouce avec stabilisation optique de l'image et ouverture variable, comme sur son prédécesseur (lire notre test complet du Xiaomi 13 Pro) ainsi qu’à l’arrière du Xiaomi 13 Ultra. Il y aurait aussi un objectif de 50 mégapixels ultra grand-large et un appareil photo téléobjectif capable de prendre des photos en mode macro, de 50 mégapixels. Cette configuration semble impressionnante sur le papier, mais il faut reconnaître qu’il n’y a pas beaucoup d’évolution par rapport à l’actuel Xiaomi 13 Pro. En effet, si les caractéristiques divulguées jusqu'à présent semblent solides, elles ne se démarquent pas vraiment de la concurrence. Il reste encore du temps avant la présentation officielle du Xiaomi 14 Pro qui devrait avoir lieu dans un premier temps en Chine avant une annonce à l’échelle internationale un peu plus tard. Rappelons que le Xiaomi 13 Pro a été officialisé en décembre dernier en Chine et en février, lors du MWC 2023 de Barcelone pour la version globale.