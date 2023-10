L’intégralité de la fiche technique du Xiaomi 14 fuite avant sa présentation officielle

La marque Xiaomi devrait prochainement présenter sa nouvelle série de smartphones haut de gamme Xiaomi 14. Elle sera composée des modèles Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro avec, certainement un Xiaomi 14 Ultra. L’intégralité de la fiche technique du modèle standard vient de fuiter sur la toile bien avant l’annonce officielle et en voici tous les détails.

Xiaomi s'apprête à dévoiler sa nouvelle génération de smartphones phares, la série Xiaomi 14, en Chine plus tard ce mois-ci. L’annonce serait prévue le 27 octobre, après la présentation du nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 qui sera la pierre angulaire de cette nouvelle série. Ces nouveaux modèles sont destinés à succéder à la gamme Xiaomi 13 de l'année précédente qui comprend le Xiaomi 13, le Xiaomi 13 Pro et le Xiaomi 13 Ultra. Une fuite vient de se faire jour présentant toutes les caractéristiques techniques de la version standard via une affiche promotionnelle publiée sur le réseau social chinois Weibo.

Quelle configuration photo et quel écran pour le Xiaomi 14 ?

L'affiche divulguée sur Weibo présente le Xiaomi 14 avec un module de caméra assez imposant et au format carré. Celui-ci abrite trois capteurs optimisés par le partenaire photo de Xiaomi, Leica. La configuration caméra comprendrait un objectif principal OV50H de 50 mégapixels fabriqué par OmniVision, un objectif pour les photos ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels prometteurs une polyvalence exceptionnelle en matière de photographie. Ci-dessous, l’image du schéma pressenti pour le Xiaomi 14 publié sur le site slashleaks.com.

En outre, le Xiaomi 14 serait équipé d'un écran AMOLED 12 bits avec une diagonale de 6,44 pouces avec une définition de 1220x3712 pixels. L'écran proposerait une fréquence de rafraîchissement dynamique maximale de 120 Hz avec une luminosité maximale impressionnante de 2 800 cd/m². On pourrait compter sur une compatibilité avec les formats vidéo Dolby Vision et HDR10+ pour les plateformes qui le proposent. L'appareil serait doté de deux haut-parleurs stéréo il profiterait d’une certification d’étanchéité IP68, garantissant une résistance à la poussière et à l'eau douce. Comme tous les autres mobiles de la marque, il y aurait un émetteur infrarouge intégré permettant d’utiliser le mobile comme une télécommande universelle, un avantage par rapport à la concurrence qui en est dépourvue à l’exception des smartphones Honor qui proposent également cette fonctionnalité.

Confirmation du chipset Snapdragon 8 Gen 3 à bord ?

Sous le capot, la fuite révèle que le Xiaomi 14 serait alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, associé à de la mémoire vive au format LPDDR5x et une mémoire de stockage au format UFS 40 ; soit les normes les plus rapides du moment. De plus, l'appareil serait doté d'un système de refroidissement liquide avec une chambre de vapeur de grande envergure, permettant une dissipation thermique efficace, ce qui est essentiel pour maintenir de bonnes performances, notamment lors de l'exécution de tâches intensives.

En ce qui concerne l'autonomie, le Xiaomi 14 serait équipé d'une batterie de 4 600 mAh, qui prend en charge la charge filaire rapide de 90 watts, la charge sans fil de 50 watts, ainsi que la charge sans fil inversée de 10 watts permettant à l'appareil de servir de source d'alimentation pour d'autres appareils compatibles.

Comme toutes les rumeurs, il est important de prendre ces informations avec les pincettes de rigueur bien qu’elles semblent en accord avec d’autres. Rappelons que la série Xiaomi 14 pourrait être annoncée le 27 octobre prochain, date à laquelle la marque les confirmera ou non.