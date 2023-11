Les détails du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy pour les prochains mobiles Samsung

La société américaine Qualcomm a présenté récemment son Soc haut de gamme pour les smartphones du même rang, le Snapdragon 8 Gen 3. Plusieurs fabricants se sont déjà positionnés pour dire qu’ils utiliseront ce chipset performant pour leurs téléphones les plus avancés. Les premiers mobiles à en être équipé sont les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro dont l’annonce a récemment été faite. Bien d’autres suivront comme les Honor Magic6, par exemple.

Des Galaxy S24 avec un chipset Qualcomm et d’autres pas

Les smartphones de la marque Samsung semblent également concernés. En effet, selon le CEO de Qualcomm, sa société aurait une part majoritaire dans les expéditions de puces haut de gamme pour la série Galaxy S24. Cela signifie que les mobiles pourraient aussi utiliser un autre Soc, notamment sur certains marchés comme ce fut le cas sur les précédentes générations sauf sur les Galaxy S23. En effet, pour cette dernière, Samsung propose uniquement des téléphones équipés par Qualcomm avec le Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, une version optimisée. Le Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy pourrait donc être intégré au sein de certains modèles de la série Galaxy S24.

Selon @TheGalox_, les caractéristiques techniques du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy seraient les suivantes. Le cœur Cortex-X4, module principal, aurait une cadence de 3,4 GHz contre 3,3 GHz sur la puce normale. Pour le Cortex-A720, on passerait d’une fréquence d’horloge de 3x 3,2 GHz à 3x 3,15 GHz et de 2x 3 GHz à 2x 2,96 GHz sur les puces spéciales pour les mobiles sud-coréens. Enfin, le cœur Cortex-A520 aurait une cadence de 2,27 GHz contre 2,3 GHz pour le chipset classique.

Les smartphones Samsung Galaxy S24 devraient donc utiliser des puces Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, mais aussi un autre chipset : l’Exynos 2400 fabriqué par Samsung Foundry, la division processeur du géant sud-coréen. Il se pourrait que ce chipset soit intégré dans les Galaxy S24 qui seront commercialisés en Europe alors que la puce Qualcomm serait proposée sur les mobiles vendus en Amérique du Nord et sur d’autres territoires. Les Galaxy S24 et les Galaxy S24+ seraient concernés, mais pour le Galaxy S24 Ultra, la version ultime, il semblerait que seul le processeur Qualcomm soit de la partie. La nouvelle série de smartphones Galaxy S24 de Samsung serait annoncée début janvier.