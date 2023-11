Honor travaillerait sur un smartphone pliant à clapet avec une batterie de 4500 mAh

Actuellement, Honor commercialise plusieurs modèles de smartphones pliants dotés d’une charnière verticale et s’ouvrant tel un livre avec un écran à l’extérieur et un autre à l’intérieur. Le Magic V2 a récemment été annoncé, mais nous attendons toujours une date de commercialisation ainsi qu’un prix pour notre marché. La marque nous a également présenté le Honor V Purse, dans un premier temps comme concept puis a finalement annoncé sa mise sur le marché, du moins en Chine. Il semblerait que la société prépare un modèle à clapet, sur le même format que le Samsung Galaxy Z Flip5, le Oppo Find N2 Flip, le Motorola Razr 40 Ultra, le Motorola Razr 40 ou le Huawei P50 Pocket.

Honor V Purse (IFA 2023)

Un smartphone Honor à clapet avec une grosse batterie

C’est une nouvelle fois le très bien renseigné Digital Chat Station dont le bilan des fuites est très sérieux qui a posté un message évocateur sur le réseau social Weibo. Celui-ci pense savoir que Honor lancerait un nouveau smartphone pliant, à clapet au cours du premier trimestre 2024. Il précise qu’il aurait une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec, dans les détails, un module de 2420 mAh dans l’un des volets et un autre de 1980 mAh dans l’autre partie de l’appareil. Si cela se vérifie, ce serait le premier modèle du genre pour le marché chinois et il serait équipé de la batterie ayant la plus grande capacité pour ce type de smartphone pliant. Actuellement, c’est le Oppo Find N2 Flip qui détient ce « record » en proposant une batterie de 4300 mAh.

Toutefois, l’intéressé précise que Honor continuerait malgré tout à se concentrer aussi sur les smartphones pliants à ouverture horizontale et qu’un Honor Magic V3 pourrait arriver l’année prochaine avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. La société travaillerait aussi sur des technologies avancées comme la communication par satellite, une fonction proposée sur les mobiles Apple et Huawei. En outre, l’un des prochains smartphones phares de la marque, le Honor Magic6 pourrait disposer d’un capteur photo à ouverture variable et serait lancé au cours du premier trimestre de l’année prochaine. Nous verrons dans les prochaines semaines si ces rumeurs rencontrent d’autres échos qui vont dans le même sens et espérons, un jour, voir ces mobiles commercialisés en France.