IFA 2023 : Honor dévoile le Honor V Purse, concept d’un smartphone qui se mue en accessoire de mode

Pour le salon IFA 2023, la marque Honor a organisé un événement afin de présenter officiellement son dernier smartphone pliant, le Magic V2 en Europe après une annonce en Chine, en juillet. Pendant celui-ci, Georges Zhao, PDG de Honor en a profité pour dévoiler un nouveau concept pour un smartphone.

Baptisé Honor V Purse, il se présente comme une création novatrice qui marie habilement technologie et style, transformant ainsi le smartphone en un accessoire de mode incontournable.

Selon Honor, le Honor V Purse est bien plus qu’un simple téléphone portable. Il s’agit d’un concept audacieux de « téléphone-sac à main », une fusion élégante entre la technologie de pointe et la mode contemporaine. Ce smartphone démontre clairement la volonté de la marque de repenser les appareils électroniques comme une toute nouvelle catégorie d’accessoires de mode à part entière, offrant des possibilités infinies d’expression de soi.

Ecrans personnalisables pour s'adapter à tous les styles

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Honor V Purse est sa série d’écrans personnalisables qui imitent le design d’un sac à main. Ces écrans, dotés d’éléments de design tels que des chaînes, des plumes et des pompons, réagissent et se balancent au gré des mouvements du smartphone. Mais l’aspect personnalisable ne s’arrête pas là. En effet, l’appareil offre un choix d’attaches et de chaînes interchangeables, permettant au smartphone d’être porté élégamment sur l’épaule comme un sac à main ordinaire. Il est ainsi sur le point de devenir le nouveau « it bag » du futur, combinant parfaitement l’utile à l’agréable.

Pour s'adapter à la tendance grandissante de la mode numérique, le Honor V Purse incorpore des matériaux durables tels que le cuir végétalien pour ses sangles. De plus, les écrans personnalisables à l’infini peuvent être assortis à n’importe quelle tenue. Cette approche permet de suivre l’évolution de l’industrie de la mode qui se dirige de plus en plus vers une expression numérique.

Pour ce concept, Honor a également fait preuve d’une collaboration inspirante en s’associant à des personnalités culturelles renommées issues de sa plateforme Honor Talents Global Design Awards. Parmi elles, Bram Van Diepen, directeur créatif de Burberry Menswear, l’artiste contemporaine Yunuene Esparza, le professeur de l’Académie des beaux-arts de Chine Yuan Youmin et l’artiste crossover Xiao Hui Wang ont participé à la création d’une série d’écrans personnalisés, offrant ainsi une multitude de styles à choisir.

La prochaine étape ambitieuse de Honor est d’ouvrir l’interface API aux designers du monde entier, permettant ainsi d’intégrer des capteurs tels que le gyroscope, le capteur tactile ou le capteur de lumière ambiante. Cette démarche va non seulement encourager les talents émergents à proposer leurs propres designs, mais aussi refléter les dernières tendances et inspirations en matière de style, redéfinissant ainsi notre mode de vie à travers la technologie.