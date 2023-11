iPhone SE 4 ou iPhone SE 2024 : un design très fortement inspiré par l'iPhone 14 ?

Selon un rapport publié sur le site MacRumors, il semblerait que l'iPhone SE 4 ou iPhone SE 2024 puisse arborer un design fortement inspiré de l'iPhone 14. Si tel était le cas, cela marquerait une mise à niveau majeure par rapport à ses prédécesseurs. En effet, jusqu’ici, les modèles SE de la marque à la pomme proposaient des profils arrondis, alors que les autres versions arborent des côtés totalement plats. Les bords plats caractéristiques de l'iPhone 14 donneraient à l'iPhone SE 4 un look plus moderne, avec une taille d'écran plus grande, offrant ainsi une expérience visuelle enrichie.

Toutefois, l'une des différences notables réside dans le maintien du bouton Touch ID sur l'iPhone SE 4, indiquant que la conception tout écran ne serait pas adoptée pour cette nouvelle génération. Le rapport suggère également l'introduction de deux éléments clés, à savoir le port USB-C et le bouton d'action, qui ont été inaugurés sur les modèles iPhone 15 Pro. Le bouton d'action, personnalisable pour différentes tâches, pourrait ainsi devenir une norme sur les futurs iPhone.



iPhone 14

Toujours un seul capteur photo au dos, mais hérité de la série Pro

Une autre caractéristique rapportée au sujet de l'iPhone SE 4 serait son poids réduit par rapport à l'iPhone 14, pesant environ six grammes de moins. Avec un poids de 172 grammes pour l’iPhone 14 contre 166 grammes pour l’iPhone SE 4, cette différence serait attribuée à la présence d'une seule caméra arrière sur l'iPhone SE 4, par rapport à la configuration de double caméra de l'iPhone 14.

Il se murmure que le capteur photo de l’iPhone SE 4 serait un module de 48 mégapixels, possiblement hérité de la série iPhone 14 Pro. Bien entendu, il faut prendre ces rumeurs avec les pincettes de rigueur, car il reste encore un bon moment avant que le mobile, s’il sort un jour, soit officialisé. Nous entendrons très probablement parler de lui dans les prochains mois et comptez sur nous pour relayer les indiscrétions les plus sérieuses à son sujet.