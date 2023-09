L’iPhone SE 4 emprunterait des fonctionnalités de l’iPhone 15 Pro et profite d’un design rafraîchit

La marque Apple a récemment dévoilé les iPhone 15 avec 4 modèles. Il se murmure qu’une version plus abordable serait en cours de développement et pourrait emprunter certaines fonctionnalités de l’iPhone 15 Pro profitant d’un design plus moderne que les précédentes versions.

La prochaine itération de l'iPhone SE, baptisée iPhone SE 4, semble prête à marquer un tournant significatif dans l'esthétique et les caractéristiques de cette gamme plus abordable et plus compact que les modèles classiques d'Apple. Les dernières informations, bien que non confirmées par la source, révèlent une série de modifications potentielles qui pourraient rendre ce modèle plus en phase avec les tendances actuelles.

Un nouveau design, plus moderne, pour l’iPhone SE 4 ?

Tout d'abord, le design de l'iPhone SE 4 pourrait emprunter une voie similaire à celle de l'iPhone 14, optant pour une allure plus moderne. Cela inclurait l'adoption d'un écran OLED avec la technologie Face ID intégrée dans une encoche, abandonnant ainsi le bouton d'accueil caractéristique de la série SE, ainsi que la technologie Touch ID. Rappelons également que l’actuel iPhone SE 2022 dispose d’un écran LCD, moins qualitatif que les dalles OLED. Toutefois, il est important de noter que des fonctionnalités telles que ProMotion ou la fonction Allways-on ne sont pas attendues, compte tenu du positionnement budgétaire prévu pour ce modèle.

Le bouton Action et un capteur de 48 mégapixels prévus pour l’iPhone SE 4 ?

En outre, le prochain iPhone SE 4 devrait logiquement suivre l’évolution du port USB-C, s’alignant ainsi que les iPhone 15. De plus, il semblerait que l'iPhone SE 4 intégrera le bouton Action de l'iPhone 15 Pro, offrant ainsi aux utilisateurs un accès plus rapide et intuitif à certaines fonctionnalités. Rappelons que celui-ci est personnalisable.

Cependant, l'un des aspects les plus intrigants de cette mise à jour concerne la caméra. L'iPhone SE 4 pourrait être équipé d'un appareil photo de 48 mégapixels avec un flash LED. La disposition de la bosse de l'appareil photo demeure incertaine puisque deux variantes seraient en cours de test. La première envisage un module caméra et flash regroupés dans une bosse oblongue, tandis que la seconde option élève uniquement l'anneau de la caméra par rapport au corps principal de l'iPhone.

Un point d'interrogation subsiste quant au choix du fournisseur du modem. En effet, Apple envisagerait de passer à un modem interne, écartant ainsi Qualcomm. Or, le contrat signé avec la société américaine court jusqu’en 2026 ce qui repousserait d’autant la sortie de l’iPhone SE 4. L'iPhone SE actuel, bien que toujours une option attrayante pour ceux qui recherchent un iPhone à un prix plus abordable, semble progressivement dépassé. L'iPhone SE 4, tel que décrit par les rumeurs, pourrait bien apporter une cure de jouvence à cette gamme, en adoptant un design plus contemporain et en empruntant des éléments clés à la série iPhone 15 Pro. Cependant, il reste encore beaucoup de temps avant une finalisation du produit et nul doute que d’autres rumeurs font courir à son sujet.