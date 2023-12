Le mode Réparation est maintenant disponible sur certains smartphones Google Pixel

Initialement apparu en septembre 2023, le "Mode de réparation" sur les appareils Google Pixel propose une approche simple mais efficace. En effet, lorsqu'un utilisateur décide de faire réparer son appareil, il peut activer ce mode spécial, permettant ainsi de préserver ses données privées sans nécessité de réinitialiser entièrement l'appareil. Cette fonctionnalité autorise toutefois les techniciens à effectuer les tests nécessaires tout en assurant que les données restent uniquement accessibles au propriétaire d'origine, évitant ainsi tout risque de divulgation non autorisée.

Une fonction déjà proposée sur les mobiles Samsung

Il est intéressant de noter que Samsung offre une fonction similaire sur ses appareils Galaxy depuis plusieurs mois maintenant. Cela met en évidence une tendance croissante dans l'industrie visant à accorder une plus grande importance à la confidentialité des données des utilisateurs.

Pour activer le mode Réparation sur les Google Pixel, les utilisateurs doivent disposer d'au moins 2 Go d'espace de stockage libre et définir un code de verrouillage d'écran, que ce soit un code PIN, un mot de passe ou un modèle. L'activation se fait à partir du menu Paramètres, puis Système, et enfin Mode de réparation, où il suffit d'appuyer sur "Entrer en mode de réparation". L’appareil doit ensuite redémarrer, un processus qui peut prendre quelques minutes.

Cependant, il est important de souligner que le mode Réparation n'est pas disponible sur tous les appareils Pixel. Cette fonctionnalité a été introduite avec la première version de maintenance d'Android 14, lancée le 6 décembre 2023 et en cours de déploiement. Seuls les appareils Pixel actuellement pris en charge bénéficient de cette option, excluant ainsi les modèles plus anciens tels que le Pixel 3 et le Pixel 4. Les modèles concernés sont les Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel Fold (indisponible en France), Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6 Pro et Pixel 6. Toutefois, officiellement, le Pixel 6a ne prend pas en charge cette fonctionnalité, bien que certains utilisateurs rapportent l'avoir malgré tout.