Asus dévoile un aperçu du prochain ROG Phone 8 : Au-delà du Jeu

Après avoir lancé la série ROG Phone 7 ainsi que sa version ROG Phone 7 Ultimate, en avril dernier, Asus a partagé sur son compte X une image teaser montrant une partie du design à venir du prochain Asus ROG Phone 8. Malgré cette mise en lumière visuelle, la société a préféré garder le mystère quant aux spécifications techniques du smartphone et à une date de lancement précise. Toutefois, si elle communique de la sorte, c’est non seulement pour voir les réactions mais également pour signifier qu’une annonce officielle n’est plus très loin. Asus préparerait deux modèles distincts au sein de la gamme ROG Phone 8, identifiés par les numéros de modèle AI2401_A et AI2401_D. Il pourrait donc s’agir des smartphones ROG Phone 8 et ROG Phone 8 Ultimate.

Un design plus sobre et une configuration de capteurs photo revue ?

L'image partagée sur X laisse entrevoir que les smartphones de la gamme ROG Phone 8 adopteront un design plus épuré que leurs prédécesseurs. Le panneau arrière du ROG Phone 8 arbore ainsi une marque distinctive, et le module de caméra du futur téléphone devrait adopter une forme carrée, marquant ainsi une rupture avec le design rectangulaire du ROG Phone 7. Dans le tweet, la marque se montre succincte en mentionnant l'expression "Beyond Gaming" et les hashtags ROG et ROGPhone8. Ces mentions sont ensuite reprises par divers comptes locaux, dont celui de la France, renforçant ainsi le mystère autour du lancement imminent.

Des rumeurs circulent également sur un éventuel remaniement du boîtier renfermant la configuration à triple capteurs photo à l’arrière du ROG Phone 8. Cette partie des caractéristiques techniques a toujours un peu été délaissé au profit de composants à la pointe pour favoriser les performances, utiles pour un mobile gaming. Lisez notre test complet du ROG Phone 7 pour le vérifier. Selon les précédentes informations, les deux variantes de ces smartphones seraient équipées du dernier chipset phare de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Gen 3.

Le modèle AI2401_D pourrait être doté d'une mémoire vive impressionnante de 24 Go, positionnant ainsi cette variante comme le potentiel Asus ROG Phone 8 Ultimate. D'un autre côté, le modèle portant le numéro AI2401_A serait la version standard du téléphone. Les mobiles continueraient à disposer d’un port USB-C sur le profil avec une prise casque sur la tranche supérieure. Alors que la marque commence déjà à communiquer sur sa prochaine gamme, des révélations plus détaillées sur le prochain smartphone pourraient être dévoilées dans les jours à venir.