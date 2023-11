Champion du multitâche : Asus ROG Phone 8 Ultimate sera aussi livré avec 24 Go de mémoire vive

La marque Asus se préparerait à lancer sa nouvelle série de smartphones gaming, les ROG Phone 8. Cette série devrait être composée de plusieurs modèles dont une configuration Ultimate qui s’annonce comme l’une des plus à l’aise pour le multitâche étant donné qu’elle pourrait embarquer jusqu’à 24 Go de mémoire vive. En voici tous les détails.

Il y a peu, nous relayons le fait que l’application de mesures de performances, Geekbench avait vu passer dans ses rangs l’un des prochains smartphones gaming de la marque Asus, le ROG Phone 8 Ultimate. Le modèle testé affichait alors une capacité de 16 Go de mémoire vive pour fonctionner et animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Des informations circulaient alors qui signalaient la possibilité qu’une autre version puisse être commercialisée par la marque avec, cette fois, 24 Go de RAM à l’intérieur. Rappelons que la mémoire vive d’un smartphone lui permet de proposer un temps de réactivité accrue pour accéder aux applications ouvertes en arrière-plan ainsi que dans les jeux vidéo offrant ainsi des performances les plus poussées.

Une configuration du ROG Phone 8 Ultimate avec 24 Go de RAM

Effectivement, il y a seulement quelques jours, la liste de l’outil de mesure Geekbench a vu ses colonnes accueillir les résultats d’une nouvelle déclinaison du ROG Phone 8 Ultimate, portant le numéro de modèle ASUS_AI2401_D. Certaines personnes voient d’ailleurs dans cette référence l’année et le mois de la commercialisation probable de l’appareil qui serait donc officiellement annoncé en janvier (01) 2024 (24). Ce dernier chiffre pourrait effectivement fait appel à l’année puisque le précédent ROG Phone 8 Ultimate aperçu sous Geekbench portait déjà le numéro de modèle ASUS_AI2401_A.

Le téléphone testé Asus est donc bien équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec donc 24 Go de mémoire vive. Il a obtenu des scores impressionnants concernant ses performances avec 2235 pour les tests monocœur et 7098 pour les mesures multicœur. Le ROG Phone 8 Ultimate doit succéder au ROG Phone 7 Ultimate.

La publication des résultats sous Geekbench nous permet également d’apprendre que l’appareil sera animé par Android 14, ce qui parait tout à fait logique, car la marque propose les dernières versions du système d’exploitation pour ses mobiles et leur accorde un certain suivi dans les mises à jour.

Les autres caractéristiques techniques du ROG Phone 8 Ultimate d’Asus sont encore secrètes mais vu qu’il passe les tests de mesures de performances, la présentation officielle ne devrait plus trop tarder, ce qui pourrait donc correspondre à un lancement pendant le premier mois de l’année prochaine.