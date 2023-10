Le prochain smartphone gaming Asus ROG Phone 8 Ultimate aperçu dans les listes de Geekbench

Le ROG Phone 8 Ultimate d'Asus, le prochain fleuron de la série ROG, a récemment été soumis à un test de performance dans Geekbench 6, fournissant ainsi un aperçu de ses capacités potentielles. Rappelons que cette application permet de tester les appareils électroniques notamment en ce qui concerne leur puissance de calcul. Les résultats sont automatiquement publiés dans une liste qui est ensuite disponible publiquement.

Ce smartphone, identifié sous le numéro de modèle ASUS _AI2401_A, est propulsé par le processeur mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui devrait présenter une architecture 1 + 5 + 2 cœurs, une caractéristique notable par rapport à la configuration précédente qui était de 1 + 3 + 4 cœurs. Cette organisation correspond à la puce Snapdragon 8 Gen 3 qui sera officiellement dévoilée lors de la prochaine conférence Snapdragon Tech Summit, prévue dans un mois. Il viendrait remplacer le ROG Phone 7 Ultimate (photo ci-dessous).

Quelles caractéristiques techniques pour le ROG Phone 8 Ultimate ?

L'appareil testé était équipé de 16 Go de mémoire vive, mais il est prévu qu'une version avec 24 Go de RAM soit également mise en vente. De plus, on peut voir sur la fiche de résultat que l'Asus ROG Phone 8 Ultimate fonctionne sous Android 14, la dernière version du système d'exploitation mobile de Google.

En ce qui concerne les résultats des tests de performance, le ROG Phone 8 Ultimate a obtenu 7048 points dans le test Multi-Core et 2213 points dans le test Single-Core sur Geekbench 6. Pour avoir un point de comparaison, le Samsung Galaxy S24 Plus, qui est pressenti pour être alimenté par la même puce Snapdragon, a marqué 2233 points dans le test Single-Core et 6661 points dans le test All-Core. Ces résultats suggèrent que l'ASUS ROG Phone 8 Ultimate se situent dans la même gamme de performances que ses concurrents équipés de la même puce.

Comme pour tous les résultats publiés par Geekbench, il convient de noter que ces chiffres sont issus d'une série de tests de laboratoire et peuvent ne pas refléter complètement les performances réelles dans des conditions d'utilisation quotidienne. En outre, d’ici au lancement du téléphone, des optimisations peuvent aussi être réalisées.