Encore un futur smartphone abordable de Motorola dont les rendus fuites bien avant sa présentation officielle

Récemment nous avons pu voir des rendus réalistes 3 de plusieurs smartphones d’entrée de gamme de la marque Motorola. Ainsi, ce sont les smartphones Moto G24, Moto G24 Power et Moto G34 dont les rendus ont été publiés sur plusieurs médias dévoilant toutes les facettes de ces futurs smartphones abordables. Nous ne savons pas encore exactement quand ceux-ci seront officiellement présentés. Toutefois, il semble que l’année 2024 soit particulièrement intéressante pour la marque qui devrait donc proposer plusieurs modèles afin de séduire un large public.

Cette fois, c’est le Moto G04 qui se montre sous toutes ses coutures. Ce smartphone devrait être lancé en Europe ainsi que dans d’autres régions à travers le monde. C’est le site MySmartPrice qui publie les images réalistes de ce smartphone. On peut ainsi le voir sous tous les angles permettant de deviner certaines de ses caractéristiques techniques. Selon les visuels mis en ligne, on peut s’apercevoir que le smartphone sera adopté de deux capteurs photo à l’arrière et qu’il y aura, plus précisément, un premier module principal de 16 mégapixels. Les informations concernant le second capteur photo sont encore un mystère, mais étant donné le positionnement de ce smartphone, il est tout à fait probable qu’il s’agisse d’un capteur photo de type macro embarquant 2 mégapixels.

Les détails physiques du Moto G04

D’un point de vue purement physique, on peut s’apercevoir que le téléphone serait décliné en 4 coloris avec un modèle noir, un bleu foncé, un vert et un dernier qui semble être la couleur de l’année 2024, le Peach Fuzz dont profitent déjà les Razr 40 Ultra et edge40 Neo. Le smartphone aurait une très légère bosse au niveau du coin supérieur à gauche au dos afin d’intégrer les capteurs photo et il porterait en son centre le logo de la marque.

On peut voir, en façade, des bords d’écran noir relativement épais et plus particulièrement au niveau de son menton. Habituellement, les modèles d’entrée de gamme proposent une encoche au niveau de l’écran pour abriter le capteur à selfie, mais celui-ci profiterait d’un poinçon, signifiant la présence d’un écran d’une qualité légèrement supérieure.

De manière très classique, il y aurait un bouton de mise en veille situé sous le double bouton qui permettrait de gérer le volume au niveau du profil droit. Cette tranche supérieure disposerait d’un connecteur audio jack 3,5 mm afin de brancher un casque alors que la partie inférieure serait dotée du classique port USB-C ainsi que d’un haut-parleur.

Nous attendons d’autres informations crédibles concernant ces mobiles et pourquoi pas des annonces officielles de la part de la marque afin de nous préciser les dates de sortie, les pays qui seront concernés par la commercialisation ainsi que leurs prix respectifs.