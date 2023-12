Le futur smartphone Motorola Moto G24 apparaît dans des vidéos 3D réalistes

Motorola s’apprêterait à sortir un nouveau smartphone d’entrée de gamme qui pourrait correspondre à un très large public puisqu’il serait particulièrement abordable. En attendant d’en savoir plus sur ses caractéristiques techniques précises, une fois de plus, c’est Evan Blas qui publie des rendus réalistes sur le réseau social X anciennement Twitter.

Des rendus qui dévoilent le design de ce qui serait le Moto G24

Le smartphone serait décliné en 3 coloris : noir, vert et une autre déclinaison violette. Les téléphones auraient un écran relativement large avec un poinçon tout en haut pour abriter le capteur à selfie. Étant donné qu’il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme, on peut voir sur les rendus que les bords de l’écran sont relativement larges, surtout celui au niveau du menton en bas.

À l’arrière, le téléphone disposerait d’une légère bosse pour intégrer les deux capteurs photo qui seraient insérés au centre de cercle d’un diamètre relativement raisonnable. Juste à côté, il y aurait le flash. Comme sur à peu près tous les téléphones, on peut également signaler la présence du bouton de mise en veille ainsi que celui qui permet de gérer le volume sur le profil droit tandis que le profil opposé est prévu pour accueillir le tiroir à carte SIM.

Étant donné que les rendus font tourner les téléphones dans le sens de la hauteur, il ne nous est pas possible de distinguer la présence ou non d’un port audio Jack, ce qui permettrait de brancher un casque directement sur le téléphone pour écouter de la musique ou profiter du son d’une vidéo, par exemple.

Ce sont les premiers rendus que nous voyons de ce smartphone Motorola Moto G24. D’ici les prochaines semaines, voire les prochains mois, nous devrions en apprendre plus sur ses caractéristiques techniques afin de savoir surtout si cette série G2x dispose d’un processeur capable d’offrir la 5G au téléphone.