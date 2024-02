Honor Magic6 Pro : un smartphone taillé pour les conditions extrêmes

Pour mettre en avant les capacités de résistance de son smartphone Magic6 Pro, dont la sortie officielle est attendue lors du MWC 2024 de Barcelone, fin février, Honor l’a mis en scène dans une vidéo le faisant voyager jusque dans la stratosphère. Cette initiative vise à démontrer sa capacité à opérer dans des températures considérablement basses, un test complété par une expérimentation au sol réalisée par le célèbre YouTubeur PhoneBuff, qui a exposé le téléphone à un froid de -20°C.

Après un premier aperçu en Chine au début de l'année, le téléphone s'apprête à conquérir le marché européen avec des caractéristiques prometteuses. Honor promet, avec le Magic6 Pro qui embarquera la surcouche logicielle Magic OS 8.0, de repousser les limites de la qualité photo, comme en témoigne la performance de son prédécesseur, le Magic5 Pro. L'innovation ne s'arrête pas là, puisque le téléphone est également équipé d'un écran révolutionnaire et d'une batterie à la technologie avancée, garantissant une autonomie remarquable et une efficacité énergétique de premier plan, selon la marque.

Des tests de résistance impressionnants

Pour prouver la robustesse du Magic6 Pro, Honor n'a pas hésité à l'envoyer accroché à un ballon-sonde dans la stratosphère, avant de le soumettre au test rigoureux de PhoneBuff, qui a évalué sa performance dans un congélateur à -20°C.

Grâce à sa batterie de dernière génération en silicium-carbone et à une gestion énergétique optimisée, le téléphone a réussi à lire une vidéo en boucle pendant plus de 13 heures, un résultat remarquable pour un appareil grand public. Ce test illustre la supériorité de la batterie du Magic6 Pro, d'une capacité de 5600 mAh, comparée à celle de concurrents reconnus pour leur résistance au froid, tels que le Stellar-X5 de CrossCall, par exemple.

La particularité du Magic6 Pro réside dans l’intégration d'une avancée majeure dans la technologie des batteries pour smartphones : l'utilisation d'électrodes négatives en silicium. Cette innovation associée à une puce dédié E1, permet d'augmenter la densité énergétique et la vitesse de chargement, positionnant ainsi le Magic6 Pro comme un choix de premier ordre pour l’autonomie et la gestion d’énergie.

Sur le plan technique, l'appareil est équipé d'une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d'un écran LPTO AMOLED de 6,8 pouces offrant une luminosité exceptionnelle, et d'une configuration photo des plus poussées : 50+180+50 mégapixels au dos dont un téléobjectif pour zoomer optique à 2,5x et d’un capteur de 50 mégapixels à l’avant. De plus, il bénéficie d'une certification IP68, gage de sa résistance à l'eau et à la poussière

Les détails concernant la disponibilité et le prix du Honor Magic6 Pro seront révélés lors de sa présentation au MWC 2024, marquant ainsi une étape importante pour Honor dans l'univers des smartphones haut de gamme.