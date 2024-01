Honor Magic OS 8.0, l’interface boostée à l’IA qui vous veut du bien

Les fabricants de smartphones proposent des surcouches logicielles à Android qui sont plus ou moins poussées. Ainsi, entre Samsung et Honor, la bataille va faire rage puisque les deux entreprises veulent offrir à leurs utilisateurs des possibilités accrues, d’aides au quotidien boostée par l’intelligence artificielle. En attendant d’en savoir plus sur le constructeur sud-coréen lors de l’événement Unpacked qui aura lieu le 17 janvier prochain, Honor a présente sa surcouche MagicOS 8.0. Celle-ci se distingue par plusieurs améliorations majeures. L'intelligence accrue, grâce à MagicLM, permet au système d'offrir des suggestions intelligentes et des recommandations contextuelles. Le smartphone, en anticipant les besoins des utilisateurs, sera capable de suggérer des actions sans commandes explicites. La connectivité est également renforcée, facilitant l'interaction fluide entre smartphones, tablettes et autres gadgets IoT. De plus, une attention particulière est portée à la protection de la vie privée, avec de nouvelles fonctionnalités comme le mode furtif et la navigation privée Magic Shield.

Un exemple concret de cette technologie est Magic Portal, qui recommande des raccourcis pour basculer entre applications et appareils. Actuellement compatible avec plus de 100 applications populaires en Chine, cette fonctionnalité sera étendue à d'autres régions.

Bien que la date de déploiement de MagicOS 8.0 sur les appareils Honor existants ou futurs n'ait pas été précisée, son introduction progressive est attendue dans les mois à venir. Cette mise à jour représente une étape majeure pour Honor, signalant une évolution dans l'utilisation des appareils mobiles. L'interface utilisateur basée sur l'intention de MagicOS 8.0 incarne potentiellement le début d'une nouvelle ère pour les smartphones et les dispositifs connectés.