Honor Magic6 Pro officiel en Chine avec une configuration des plus puissantes

Comme prévu, le Magic6 Pro a été officialisé au cours d’une présentation en Chine. Pour le moment, d’ailleurs, il n’est disponible que dans son pays d’origine, avant une commercialisation à l’échelle internationale d’ici les prochains mois. Le nouveau smartphone Honor Magic6 Pro est un modèle haut de gamme. Il s'inscrit dans la continuité du Magic5 Pro tout en apportant des améliorations significatives. Le cœur du dispositif est alimenté par le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, soutenu par une mémoire vive allant de 12 à 16 Go et un stockage interne variant de 256 Go à 1 To. Il s’appuie sur un écran très haute qualité avec une dalle OLED de 6,8 pouces offrant une définition de 1280x2800 pixels, avec une luminosité maximale impressionnante de 5000 cd/m² en mode HDR et de 1600 cd/m² en usage standard. La technologie LTPO de l'écran permet une variation dynamique de la fréquence de rafraîchissement, allant de 1 à 120 Hz, offrant ainsi une expérience visuelle fluide et réactive.

Design élégant et fonctionnalités photo de pointe

Avec des dimensions de 162,5x75,8x8,9 mm et un poids de 229 grammes (ou 225 grammes, selon la finition choisie), le mobile est décliné en finition verre ou similicuir. Le Magic 6 Pro arbore un design soigné et moderne, marqué par un îlot photo proéminent. Ce dernier est au cœur de la stratégie de Honor pour séduire les amateurs de photographie. Le module principal se compose d'un capteur de 50 mégapixels avec une optique grand-angle à ouverture variable (f/1.4-2.0), complété par un capteur de 50 mégapixels ultra grand-angle équipé d'autofocus. Un troisième module, doté d'un capteur de 180 mégapixels et d'une optique périscopique, promet une amélioration notable en matière de zoom. Il est ainsi capable de proposer un zoom optique 2,5x qui peut monter jusqu’à 100x en numérique tout en proposant, dans l’intervalle, des images de très bonne qualité en 8x, par exemple. La face avant inclut un capteur de 50 mégapixels et un capteur 3D ToF pour un déverrouillage facial sécurisé et des selfies de qualité.

Batterie et options de chargement

Le Magic6 Pro est équipé d'une batterie robuste de 5600 mAh soit l’une des capacités les plus élevées du marché. Elle devrait donc permettre une excellente autonomie et on sait que la marque excelle dans le traitement de l’énergie et les capacités de recharge ayant fait ses preuves sur des modèles plus abordables comme le Magic5 Lite ou plus récemment le Magic6 Lite. Le Magic6 Pro est compatible avec la charge rapide filaire à 100 W et la charge sans fil à 66 W. Cette capacité énergétique assure une utilisation prolongée, même pour les utilisateurs les plus exigeants.

Outre la batterie, le Magic 6 Pro se distingue par sa connectivité avancée. Il supporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3, offrant ainsi une connectivité rapide et fiable. Une première pour Honor, le smartphone permet également les appels d'urgence par satellite, une fonctionnalité actuellement disponible uniquement en Chine. La certification IP68 garantit sa résistance à l'eau et à la poussière, tandis que le système d'exploitation Android 14, couplé à MagicOS 8.0, promet une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Pour l'instant, Honor a annoncé le prix du Magic 6Pro uniquement en yuans, avec trois variantes : 5699 yuans pour le modèle 12/256 Go, 6199 yuans pour le 16/512 Go et 6699 yuans pour le 16 Go/1 To. Ces prix correspondent respectivement à environ 735 €, 800 € et 860 €, hors taxes et frais divers. Bien que la date de disponibilité en Europe ne soit pas encore confirmée, l'arrivée de ce smartphone sur le vieux continent est attendue dans les mois à venir. Comme pour son prédécesseur, la marque pourrait profiter du salon du MWC 2024 de Barcelone pour annoncer le Magic6 Pro en Europe.