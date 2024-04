Révélation du design du Pixel 9, finalement il y a trois modèles pour cette série

Fin janvier, le très bien renseigné OnLeaks publiait sur le site MySmartPrice des rendus de ce qu’il pensait être le Pixel 9 Pro. Un peu plus tard, c’était au tour du site 91mobiles de proposer des rendus réalistes toujours de la même source, présentant le Pixel 9 de Google. En outre, il semble certain que les deux appareils seront animés par la puce Google Tensor G4, une déclinaison du chipset Exynos 2400 produit par la société Samsung Foundry qui livre aussi Samsung Electronics pour certains de ses smartphones. Or, il semblerait qu’un nouveau venu s’invite dans la série des Pixel 9 : le Pixel 9 Pro XL. À la lumière de cette information, celui qui été présenté comme le Pixel 9 serait en fait le Pixel 9 Pro. Et, celui qui a été nommé Pixel 9 Pro serait en fait le Pixel 9 Pro XL. Le site 91mobiles vient de publier des rendus réalistes du Pixel 9 (le bon, à priori) en collaboration avec OnLeaks.

Trois smartphones : trois tailles d’écran

Les trois appareils s’appuient sur un design presque similaire avec une bande en largeur sur la partie arrière. En comparaison avec ses prédécesseurs, le Pixel 9 arbore un système de double caméra, une légère réduction par rapport au triple système du modèle Pro qui serait également de mise sur le Pixel 9 Pro XL. Ils auraient des angles arrondis avec des profils plats. L’affichage serait également à plat, comme les récents Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Il y aurait une caméra selfie centrée et des touches de volume ainsi qu’un bouton d'alimentation judicieusement placés sur le cadre plat du téléphone. Le Pixel 9 se démarquerait par son écran de 6,03 pouces, offrant une expérience légèrement plus intimiste que le Pixel 9 Pro et ses 6,1 pouces. Le Pixel 9 mesurerait 152,8x71,9 mm pour une épaisseur de 8,5 mm, selon OnLeaks.

Le Pixel 9 Pro XL se positionnerait comme le plus grand de la gamme, avec un écran de 6,5 pouces, proposant une expérience visuelle inédite au sein de la famille Pixel.

Variété de modèles et attentes du marché

Cette expansion de la gamme Pixel en trois modèles distincts montre que Google veut répondre aux besoins variés des utilisateurs, offrant à chacun une option adaptée à ses préférences en termes de taille et de fonctionnalités. Le géant américain proposerait ainsi des éléments de design empruntés à des concurrents tels que l'iPhone et le Galaxy S24.

Techniquement, on attend donc le chipset Tensor G4 à la manœuvre. Pour le reste, il semblerait que les trois appareils soient compatibles avec la technologie de recharge sans fil Qi 2.0 limitant les pertes de charge.