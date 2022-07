Les bons plans iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 mini et iPhone SE 2022 à saisir avant la fin des soldes

Si c’est bien la période pour réaliser les meilleures affaires sur les smartphones, entre l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini et l’iPhone SE 2022, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques caractéristiques techniques comparées afin de vous faire une idée.

Les designs des iPhone sont assez similaires d’une génération à une autre, le fabricant ayant définitivement abandonné l’idée de surprendre son monde au risque de perdre des fans. Si vous cherchez un modèle compact, c’est vers les iPhone 12 mini et iPhone 13 mini qu’il faut regarder avec leurs dimensions réduites faisant 131,5 mm de haut pour 64,2 mm de large et des poids respectifs de 133 grammes et 141 grammes contre 144 grammes pour l’iPhone SE 2022 vendu également pour un appareil plutôt compact. Les iPhone 12 et 13 sont plus grands, accusant des poids respectifs de 162 et 174 grammes sur la balance. Les profils des smartphones sont plats tout comme le dos avec un îlot d’optiques installé dans le coin supérieur à gauche. Le plus discret est celui de l’iPhone SE 2022 étant donné qu’il n’est équipé que d’un seul capteur de 12 mégapixels. D’ailleurs, il n’y a que des objectifs de 12 mégapixels à bord des iPhone. Seul l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini profite de capteurs stabilisés. Il y en a 2 pour chacun, au dos de tous les modèles. À l’avant, c’est pareil, un seul capteur de 12 mégapixels pour chacun des iPhone.

Compact ne veut pas forcément dire petit écran

Malgré le fait que les versions mini soient les plus compacts de ce comparatif, ils ont un écran de 5,4 pouces donc plus grand que celui de l’iPhone SE 2022 qui fait 4,7 pouces sur une dalle LCD moins gratifiante que les dalles AMOLED installés sur tous les autres modèles. En outre, sa définition est moindre, ce qui implique une lisibilité moins intéressante. Tous les écrans sont à 60 Hz en fréquence de rafraîchissement comme ça, pas de jaloux. Seul l’iPhone SE 2022 n’a pas d’écran compatible HDR10+ et Dolby Vision pour profiter des plus belles séquences depuis les plateformes de streaming. Tous embarquent une puce 5G et proposent du Wi-Fi 6. Ils sont également tous certifiés IP68 donc totalement étanches à l’eau douce et à la poussière. La batterie ayant la plus grande capacité est intégrée à bord de l’iPhone 13 avec 3227 mAh contre 2815 mAh pour l’iPhone 12 quand l’iPhone 13 mini dispose d’une batterie de 2406 mAh, l’iPhone 12 mini de 2227 mAh et l’iPhone SE 5G 2022 de 2018 mAh. Aucun ne propose de charge vraiment rapide comme les autres marques sous Android mais on peut tout de même compter sur la charge sans fil.

Enfin, si vous cherchez l’iPhone le plus puissant, c’est la bataille entre les iPhone 13, 13 mini et SE 5G 2022 qui se partagent la même puce, un chipset Apple A15 Bionic contre un Apple A14 Bionic sur les iPhone 12 et 12 mini. Ces derniers disposent de 4 Go de mémoire vive au format LPDDR4 contre 4 Go aussi mais au format LPDDR5, plus rapide sur les iPhone 13, 13 mini et SE 5G 2022.