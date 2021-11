Quel est le meilleur Smartphone 5G à moins de 500€ ? Honor 50, Oppo Reno 6, Google Pixel 4a 5G ou Galaxy A52s

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone mais ne souhaitez pas mettre plus de 500 €. Nous avons une sélection de téléphones portables qui valent le coup pour ce prix parmi le Honor 50, le Oppo Reno6, le Google Pixel 4a 5G et le Samsung Galaxy A52s 5G. Voici quelques éléments croisés pour vous aider à faire votre choix.

Si vous aimez la couleur, regardez du côté de Samsung pour le Galaxy A52s 5G qui est proposé en vert, blanc, noir ou lavande tandis que le Honor 50 et le Oppo Reno6 propose des coloris particulièrement beaux également avec une version spéciale du Honor exclusivement disponible sur le site reprenant le logo de la marque. Chez Google, c’est noir et c’est tout. De tous, c’est le Reno6 qui est le plus fin avec 7,59 mm d’épaisseur contre 7,77 mm pour le Honor 50, 8,2 mm pour le Google Pixel 4a 5G et 8,4 mm pour le Samsung Galaxy A52s 5G. C’est le smartphone de Google qui est le plus léger mais aussi le plus compact. Le plus lourd de notre sélection est le Samsung avec 189 grammes sur la balance.

Deux smartphones en tête pour les performances

Techniquement, ce sont les Honor 50 et Samsung Galaxy A52s 5G qui performe le mieux avec leur puce Qualcomm Snapdragon 778G et leur 6 Go de mémoire vive suivi par le Oppo Reno6 avec son Soc Mediatek Dimensity 900 puis le Google Pixel 4a 5G avec son processeur Qualcomm Snapdragon 765G de milieu de gamme. Le Oppo dispose de 8 Go de mémoire vive ce qui est une bonne chose pour le multitâche. Pas contre, on peut regretter qu’il ne puisse pas accueillir de carte mémoire micro SD ce qui est aussi le cas des autres sauf pour le Samsung. De tous, c’est ce dernier qui a la plus grande capacité de batterie avec 4500 mAh contre 4300 mAh pour le Honor 50 et le Oppo Reno6 mais qui possèdent la particularité d’encaisser la charge rapide à 66 watts alors que le Samsung ne supporte que 25 watts et sera donc plus long à charger. Le Pixel 4a 5G a une batterie de 3800 mAh supportant la charge à 18 watts, donc encore plus long.

La bataille des plus belles photos

Pour la prise de photo, sur le papier, c’est le Samsung Galaxy A52s 5G qui embarque le plus de capteurs avec une configuration 64+12+5+5 mégapixels et un capteur 32 mégapixels à l’avant. Ce dernier est similaire à l’objectif à selfie du Honor 50 (et du Oppo Reno6) qui propose derrière 108+8+2+2 mégapixels tandis que le Reno6 s’appuie sur un capteur principal de 64 mégapixels aidé par deux autres objectifs de 8 et 2 mégapixels. Enfin, le Pixel 4a 5G embarque deux capteurs de 16 et 12 mégapixels et un objectif de 8 mégapixels à l’avant.

Ils sont tous 5G et le Reno6 et le Honor 50 propose du Wi-Fi 6 alors que les autres offrent du Wi-Fi 5, moins performant. Ils sont tous compatibles NFC. Le Samsung a la particularité d’être certifié IP67 le rendant totalement étanche à l’eau et à la poussière. Le Oppo Reno6 est certifié IP54. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran pour le Reno6, le Honor 50 et le Samsung alors qu’il est dans le dos du Pixel 4a 5G.

Pour la partie affichage, c’est le Honor 50 qui propose le plus grand écran avec 6,57 pouces en diagonale. Tous profitent d’une dalle AMOLED mais seul le Honor 50 profite d’un écran incurvé. Ils affichent tous une définition de 1080x2400 pixels et sont compatibles HDR. L’écran du Pixel 4a 5G est limité à 60 Hz en fréquence de rafraîchissement alors que le Reno6 propose 90 Hz et les deux autres peuvent monter jusqu’à 120 Hz.

