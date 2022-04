Xiaomi 12, Samsung Galaxy S21 FE, iPhone 13 : lequel acheter ?

Les nouveaux smartphones Xiaomi 12, Samsung Galaxy S21 FE 5G et Apple iPhone 13 sont des appareils extraordinaires capables de rendre bien des services au quotidien qu’il s’agisse de communiquer, de se divertir, de s’informer et de réaliser bien d’autres choses. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments comparés afin de vous aider à faire votre choix.

En termes de design, les trois smartphones comparés du jour sont assez différents puisque le mobile Apple propose des lignes, notamment ses profils, très plates avec un dos et un écran qui le sont tout autant. Les deux autres sont plus en rondeur sans excès non plus. Le bloc optique le plus discret est installé sur le Xiaomi 12 bien qu’il soit aussi assez bien intégré sur l’iPhone 13. Des trois, c’est l’iPhone 13 qui est le plus compact avec une hauteur de 146,7 mm contre 152,7 mm pour le Xiaomi 12 et 155,7 mm pour le Samsung. Il fait 71,5 mm de large contre 69,9 mm pour le Xiaomi et 74,5 mm pour le Galaxy S21 FE 5G. C’est aussi le plus fin avec une épaisseur de 7,65 mm contre 7,9 mm pour le Samsung et 8,16 mm pour le Xiaomi. Le plus léger est l’iPhone 13 avec 174 grammes suivi par le Samsung avec 177 grammes et 180 grammes pour le Xiaomi 12.

Quel est le plus bel écran ?

Logiquement, c’est le mobile le plus grand, le Samsung Galaxy S21 FE 5G qui propose l’écran le plus grand sur 6,4 pouces contre 6,28 pouces pour le Xiaomi 12 et 6,1 pouces pour l’iPhone 13. Tous profitent de dalle AMOLED avec une compatibilité HDR. Les Samsung et Apple supportent le HDR10+ alors que les mobiles iPhone 13 et Xiaomi 12 peuvent lire des contenus Dolby Vision. Tous ont une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. Les trois smartphones sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6 avec même du Wi-Fi 6E pour le Xiaomi 12, donc plus performant et avec une plus grande portée. Ils sont NFC et ne proposent pas de port audio jack 3,5 mm. Les Samsung et Xiaomi ont un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. L’iPhone 13 et le Samsung Galaxy S21 FE 5G sont certifiés IP68 donc totalement étanches ce qui n’est pas le cas officiellement sur le Xiaomi 12.

Lequel est le plus puissant et quelle vitesse de charge offrent-ils ?

Le smartphone le plus puissant de notre comparatif du jour est l’iPhone 13 avec sa puce Apple A15 Bionic suivi par le Xiaomi 12 avec son Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de mémoire vive puis le Samsung Galaxy S21 FE 5G avec son chipset Snapdragon 888 et 6 ou 8 Go selon la configuration choisie. Les Samsung et Xiaomi proposent une batterie de 4500 mAh. C’est le Xiaomi qui se recharge le plus rapidement avec le support d’une puissance de 67 watts en filaire et 50 watts sans fil. Le Samsung se charge à 25 watts au maximum mais propose également la charge sans fil à 15 watts et la charge inversée, comme le Xiaomi. L’iPhone 13 a une batterie de 3227 mAh. Enfin, pour la configuration photo, le Xiaomi 12 propose 50+13+5 mégapixels à l’arrière contre 12+12+8 mégapixels pour le Samsung alors que l’iPhone 13 dispose de deux capteurs de 12 mégapixels au dos. Pour les selfies, le mobile Apple est équipé d’un capteur de 12 mégapixels encore tandis que le Samsung et le Xiaomi bénéficie d’un objectif de 32 mégapixels.