Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Note 11 ou Note 11s : lequel acheter ?

Si vous aimez la marque Xiaomi, sachez qu’elle propose de très bons smartphones à l’excellent rapport qualité/prix. Mais entre le Redmi Note 11 Pro, le Redmi Note 11, le Redmi Note 11S, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix.

Les smartphones de la gamme Redmi Note proposent un design nettement plus intéressant que les précédents offrant des profils plats et un bloc optique plus ou moins discret, selon le modèle choisi mais toujours installé dans le coin supérieur à gauche, au dos. Tous sont proposés dans différents coloris avec des teintes originales et offrant quelques beaux reflets dès qu’une source de lumière vient se poser dessus. Les Redmi Note 11 et Redmi Note 11S ont exactement les mêmes dimensions soit 159,87 mm de haut pour 73,87 mm de large et 8,09 mm d’épaisseur. Ils font 179 grammes sur la balance contre 202 grammes pour le Redmi Note 11 Pro. En outre, ce dernier est un peu plus grand et plus large mais également très légèrement plus épais proposant un profil de 8,12 mm.

Trois écrans AMOLED mais une fréquence de rafraîchissement différente

Les deux mobiles Xiaomi Redmi Note 11 et Redmi Note 11S sont équipés du même écran soit une dalle AMOLED sur 6,43 pouces à plat avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. À titre de comparaison, l’écran du Redmi Note 11 Pro est un peu plus qualitatif étant donné qu’il est déjà plus grand, 6,67 pouces en diagonale et bénéficie d’une fréquence de 120 Hz pour des défilements plus fluides et un taux d’échantillonnage plus important : 360 Hz ce qui donne un avantage dans les jeux vidéo, par exemple.

Les trois smartphones disposent de la même connectivité, soit une compatibilité 4G, Wi-Fi ac (5), NFC et Bluetooth. Ils peuvent supporter deux cartes SIM et une carte mémoire de stockage. Leur lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil et ils ont deux haut-parleurs JBL pour un son stéréo. Notez également la présence d’un émetteur infrarouge, sur la tranche supérieure pour s’en servir comme une télécommande universelle pour piloter une télévision, par exemple. Les trois appareils sont certifiés IP53 donc résistants aux éclaboussures mais pas au-delà.

Lequel offre le plus de puissance ?

Si vous cherchez le mobile le plus puissant de notre comparatif, sachez qu’il s’agit du Redmi Note 11 Pro et du Redmi Note 11S qui se partagent la même puce, un MediaTek Helio G96 associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive dans le premier cas et 4 ou 6 Go dans le deuxième. Le Redmi Note 11 propose des performances correctes mais légèrement moindre avec son chipset Qualcomm Snapdragon 680 avec 4 ou 6 Go de RAM. Le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11 commence à 64 Go d’espace de stockage mais des versions existent avec 128 Go sachant que l’on peut étendre cette capacité d’enregistrement avec une carte mémoire micro SD. Le Redmi Note 11 Pro est proposé avec 128 ou 256 Go d’espace, aussi avec la possibilité d’insérer une carte micro SD. Ils sont alimentés par une batterie de 5000 mAh. C’est le Redmi Note 11 Pro qui se charge le plus rapidement avec le support d’un bloc d’alimentation à 67 watts contre 33 watts pour les deux autres.

Enfin, concernant la configuration photo, les Redmi Note 11S et Redmi Note 11 Pro utilisent exactement les mêmes capteurs soit 108+8+2+2 mégapixels au dos et un capteur à selfie à l’avant de 16 mégapixels. Ils sont capables de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde. Pour le Redmi Note 11, il y a les mêmes modules grand-angle, de profondeur et de macro, soit 8+2+2 mégapixels mais l’objectif principal est ici un 50 mégapixels. Le capteur pour se prendre en selfie embarque 13 mégapixels.