Test du smartphone Oppo Find X5 Pro : le nouveau poids lourd de la photo

Le smartphone Oppo Find X5 Pro représente le haut de gamme de la marque chinoise embarquant tout ce que le fabricant sait faire de mieux en matière de téléphone mobile intégrant des fonctions multimédia. Doté d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive, d’une batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge à 80 watts pour se recharger rapidement, de deux capteurs photo de 50 mégapixels, d’une très large connectivité et d’un écran de 6,7 pouces AMOLED à 120 Hz, il a de sérieux atouts pour séduire un public à la recherche d’un mobile qui ne fait pas de compromis, le tout inscrit dans un design original pour son bloc optique. Nous avons pu le tester pendant un moment et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques de l'Oppo Find X5 Pro :

Écran AMOLED de 6,7 pouces, 1440x3216 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

12 Go de mémoire vive

256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+50+13 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5000 mAh compatible charge 80 watts, charge sans fil et inversée

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle ColorOS

Design de l'Oppo Find X5 Pro

Le design du Oppo Find X5 Pro reprend le principe de son prédécesseur avec un dos en céramique, deux fois plus résistant que le verre, et dont la partie supérieure à gauche vient intégrer les capteurs photo. Cela a été possible grâce à de la céramique micro cristalline chauffée à 1000°C et polie avec du diamant. Le bloc optique se fond ainsi parfaitement avec le reste de l’arrière du smartphone avec une forme de « cratère ».

Le Oppo Find X5 Pro est décliné en noir ou en blanc. Les bords du dos reviennent légèrement sur le profil, comme l’écran qui est incurvé, donnant ainsi au mobile une impression de finesse. Pourtant, le téléphone fait 8,5 mm ce qui est dans la moyenne, mais pas le plus fin du marché, loin de là. Notez aussi une hauteur de 163,7 mm et une largeur de 73,9 mm. Ce qui est plus étonnant, c’est son poids. En effet, à cause de la céramique, il accuse 218 grammes sur la balance qui est assez important. À titre de comparaison, l’iPhone 13 Pro Max fait 240 grammes, mais le Samsung Galaxy S22 Plus fait 196 grammes alors que le Xiaomi 12 Pro fait 205 grammes. En main, la prise est excellente et les lignes du mobile sont très agréables. Attention malgré tout, car le mobile est très glissant. En effet, le moindre degré d’inclinaison de la surface sur laquelle on le pose entraîne le glissement du mobile. Il n’est pas non plus évident de le faire tenir sur une ventouse d’un support de voiture par exemple, car là aussi, il a tendance à se dérober.

Si on fait le tour du mobile, on remarque les profils en aluminium avec les antennes qui sont présentes sur tout le pourtour afin d’assurer une réception et une émission optimales des signaux. En outre, Oppo a travaillé sur un algorithme qui permet de récupérer le réseau plus rapidement lors d’une perte de signal. Effectivement, à l’usage, nous n’avons jamais eu aucun problème dans ce domaine.

Le smartphone Oppo Find X5 Pro est certifié IP68 ce qui le rend totalement étanche à l’eau et à la poussière comme les autres mobiles haut de gamme. Le bouton de mise en veille est placé sur le profil droit alors que les deux boutons pour gérer le volume sont installés en opposition, sur le profil de gauche. La tranche supérieure propose un microphone. Un autre est également présent sur la tranche inférieure, à côté du tiroir des cartes SIM. Notez l’impossibilité d’ajouter de la mémoire de stockage, l’emplacement ne pouvant supporter que deux cartes de télécommunication. Le Find X5 Pro est proposé avec un espace de stockage interne de 256 Go. Pour aller au-delà, il faut passer par des sauvegardes en ligne à travers les services dédiés. Toujours sur la tranche inférieure, il y a également le port USB-C et un haut-parleur. Le Find X5 Pro délivre un son stéréo qui est très cohérent et plutôt puissant. Il y a un très léger décalage entre le haut-parleur de droite, plus fort par rapport à celui de gauche, mais on peut ajuster la balance dans les paramètres d’accessibilité, si besoin.

Le Find X5 Pro de Oppo est très bien configuré pour ce qui concerne la connectivité puisqu’il est compatible 5G, NFC, Bluetooth 5.2 et propose du Wi-Fi 6. Notez la présence d’un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran. Il est positionné à 3,5 cm du bord inférieur, comme sur le Samsung Galaxy S22 Plus ce qui permet de poser naturellement le pouce dessus sans faire de gymnastique particulière. Si nous avions trouvé qu’il mettait un peu de temps à reconnaître son propriétaire les premiers jours de nos tests, nous devons dire que la situation s’est améliorée depuis puisque le module nous a proposé, in fine, une réactivité parfaite, tout comme sa reconnaissance.

Un écran digne des meilleurs du marché

L’écran du Oppo Find X3 Pro était déjà excellent et le Find X5 Pro hérite du même savoir-faire et d’une parfaite intégration. Incurvé, il fait toujours 6,7 pouces en diagonale sur une dalle AMOLED 10 bits capable d’afficher plus d’un milliard de couleurs, il propose une définition FHD+ ou QHD+ ainsi qu’une compatibilité HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz, selon l’application en cours d’utilisation. Sauf pour la définition QHD+, il s’agit de caractéristiques identiques au Samsung GalaxyS22 Plus, au realme GT 2 Pro ou au OnePlus 10 Pro. Le Xiaomi 12 Pro propose une dalle similaire, avec la même possibilité de monter jusqu’à une définition de 1440x3200 pixels et, en plus, une certification Dolby Vision, ce que n’a pas le Find X5 Pro. Avec ses bords latéraux incurvés, l’écran du Find X5 Pro propose des bordures extrêmement fines sans dérive chromatique sur les extrémités. La bordure du menton est aussi fine que les autres, ce qui est appréciable. L’écran est percé dans le coin supérieur à gauche avec un objectif à légère bordure noire.

Pour des raisons d’économie d’énergie, il est possible de « bloquer » cette fréquence à 60 Hz. Plusieurs modes de couleurs sont proposés dans les paramètres : Vive, naturel, mode Pro avec la possibilité de jouer sur la température des couleurs pour une teinte plus chaude ou plus froide à l’écran. Les paramètres proposent également les fonctions d’amélioration de la netteté de l’image et de la couleur vidéo que l’on peut décider d’activer ou non. Un mode vidéo HDR peut également être mis en place pour augmenter la luminosité de l’écran lorsqu’on lit une vidéo HDR. La luminosité, justement offerte par l’écran, est tout à fait suffisante pour un usage en intérieur, mais également en extérieur, même en plein soleil. Oppo annonce une luminosité de 1300 cd/m² soit autant que le Samsung Galaxy S22 et un peu moins que le Xiaomi 12 Pro dont le fabricant annonce une luminosité maximale de 1500 cd/m². Les réglages proposés par défaut sont pertinents.

Une interface au top avec les dernières mises à jour

Le Oppo Find X5 Pro est animé par le système Android 12 avec une surcouche logicielle ColorOS 12. Il s’agit de la même interface que sur le Oppo Find X3 Pro et ses déclinaisons ainsi que sur les autres mobiles de la gamme. Nous avons essayé le mobile avec la version CPH2305_11_A.16. Cette dernière apportant notamment quelques corrections, améliorations et la mise à jour de sécurité de février 2022. De ce côté, Oppo s’est toujours efforcé de proposer le plus tôt possible les mises à jour pour ses smartphones.

L’interface ColorOS est riche, personnalisable et très ergonomique. Si vous souhaitez en savoir plus sur celle-ci nous vous invitons à lire notre dossier complet que nous avons consacré à ColorOS 12 et ses fonctionnalités.

Les performances au rendez-vous

Pour animer tous les composants et proposer une interface qui soit la plus fluide possible, Oppo a choisi d’intégrer le processeur le plus puissant du moment pour les mobiles sous Android, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ici associé à 12 Go de mémoire vive. Dans les paramètres du système, il est possible d’ajouter jusqu’à 7 Go de mémoire vive supplémentaire grâce à la fonction RAM Extended. À l’usage, le smartphone se montre extrêmement réactif, sans aucune saccade ni ralentissement. On passe d’une application à une autre en un rien de temps et tout est parfaitement fluide. Le mobile profite d’un système de refroidissement plus performant que sur la précédente génération couvrant à la fois le processeur, mais également la batterie. Le dos en céramique aide également à ce que l’appareil ne chauffe pas trop. C’est effectivement le cas et le smartphone reste ainsi bien tempéré même s’il est soumis à rude épreuve.

Aucun problème pour jouer à des jeux même très exigeants. Le mobile peut tout à fait supporter le niveau le plus haut en détail et en affichage d’images. Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats.

Encore plus loin sur la photo avec une puce dédiée au traitement d’images

Le Oppo Find X5 Pro est parfaitement apte à lire des contenus multimédias avec une définition HD. Pour les photos, il est équipé d’un chipset spécialement développé par la marque, le MariSilicon X. Celui-ci est dédié au traitement d'images par intelligence artificielle afin de soulager le CPU et d’apporter des optimisations significatives aux photos, mais également à la vidéo. Ce NPU permet ainsi la réduction de bruit sur des photos prises en faible condition d’éclairage, mais également une meilleure reproduction des couleurs (pour qu’elles soient plus fidèles à la réalité) et permet d’obtenir davantage de détails sur les zones claires et les parties sombres des images. Enfin, notez qu’un traitement HDR est également prévu. Oppo annonce une plage dynamique 4x supérieure à celle obtenue avec le Find X3 Pro. En outre, sachez également qu’on peut compter sur la collaboration avec la marque Hasselblad. Celle-ci permet de disposer de trois filtres dédiés : Sérénité, Émeraude et Éclats ainsi qu’un mode de prise de vue XPAN et un mode Expert retravaillé. Le mode XPAN permet de prendre des photos au format panoramique 65:24 en couleur ou en noir et blanc. L’interface de l’application Appareil photo dispose d’un bouton déclencheur orange et d’une possibilité de personnalisation pour intégrer les modes préférés en bas de l’écran principal. Dommage que le mode XPAN ne puisse pas y être placé, à la différence de tous les autres.

Concernant les capteurs, le Find X5 Pro est équipé d’un module principal de 50 mégapixels qui profite d’une stabilisation optique sur 5 axes afin de limiter les bougés même en conditions extrêmes. Comme sur le Find X3 Pro, il y a également un autre capteur de 50 mégapixels prévu pour les photos grand-angles sur 110 degrés avec 7 lentilles dont une en verre afin de limiter les aberrations chromatiques et de rendre les photos plus nettes que si on utilisait une lentille en résine comme c’est le cas habituellement. Un téléobjectif est également présent permettant d’avoir un zoom optique 2x. Enfin, notez la présence d’un capteur de 32 mégapixels à l’avant avec une matrice RGBW poussée par la puce MariSilicon X et capable de passer automatiquement à un mode grand-angle lors de la détection de plusieurs personnes à prendre en selfie. Cette matrice RGBW permet de traiter indépendamment les flux des couleurs et celui des blancs afin de proposer plus de couleurs et de détails sur l’image.

Le capteur principal livre d’excellentes photos avec des couleurs peu saturées et un très bon piqué. La plage dynamique est bien présente et on apprécie également les photos prises de nuit avec un traitement doux et très agréable à regarder. Nous avons apprécié également le moindre bruit sur les images, mais avec des contrastes moins élevés. Cela est surtout valable (le contraste) sur les photos prises avec le zoom où le Samsung Galaxy S22 Plus propose des clichés nettement plus contrastés.

Une bonne autonomie et surtout une charge rapide

Le smartphone Oppo Find X5 Pro est équipé d’une batterie de 5000 mAh contre 4500 mAh sur le Find X3 Pro, toujours répartie en deux unités pour limiter la surchauffe. Elle est capable de supporter la charge à 80 watts avec le chargeur livré dans la boîte. Cela permet de gagner presque 60% de charge en seulement 15 minutes. En outre, notez que Oppo annonce le support de 1600 cycles de charge contre 800 habituellement, ce qui signifie une durée de vie doublée. À l’usage, nous avons pu utiliser le mobile pendant une bonne journée et demie, ce qui permet de dire qu’il offre une autonomie tout à fait correcte. Notez la possibilité d’une charge sans fil à 50 watts et d’une charge inversée à 10 watts.

Notre avis sur l'Oppo Find X5 Pro

Le smartphone Oppo Find X5 Pro est particulièrement convaincant. En effet, il rehausse encore le niveau déjà très haut atteint par son prédécesseur livrant des photos plus réussies, une meilleure autonomie, une capacité de charge plus rapide, un surplus de puissance et un écran d’aussi bonne qualité ainsi que sa connectivité, le tout organisé au sein d’un logiciel ergonomique, fluide et pratique au quotidien. On peut regretter qu’il soit légèrement lourd et un niveau de zoom en deçà de la concurrence, mais qui est compensé par la très belle qualité fournie par les autres capteurs.