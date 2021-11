Realme présente officiellement le nouveau smartphone GT Neo 2 à partir de 470 €

La marque realme a présenté il y a peu de temps un nouveau smartphone de la série GT qui n’était commercialisé qu’en Chine jusqu’ici. Il est désormais disponible en France à 400 euros environ. En voici tous les détails.

Realme n’en finit plus d’étoffer son catalogue de smartphones. Après la série des 8, celle des GT accueille un nouveau modèle, le realme GT Neo 2. Sa cible est principalement les jeunes qui souhaitent avoir un téléphone mobile racé offrant d’excellentes performances pour la vie de tous les jours, mais aussi et surtout pour les jeux vidéo. Pour cela, il est équipé de la puce Snapdragon 870 compatible 5G et d’un système de refroidissement basé sur une pâte thermique intégrant des particules de diamant permettant, selon le fabricant, de proposer une meilleure dissipation de la chaleur générée par le chipset et ainsi limiter les surchauffes afin de proposer des performances les plus poussées pendant une longue période.

De la mémoire vive à revendre

Le chipset intégré au sein du realme GT Neo 2 est associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive avec 128 Go d’espace de stockage pour la première version et 256 Go de mémoire interne au format UFS 3.1 pour le deuxième. Comme les plus récents mobiles de la marque realme (mais aussi Oppo, par exemple), il est possible d’utiliser la fonction RAM Extended pour utiliser de la mémoire morte en tant que mémoire vive et pouvant ainsi atteindre une capacité totale de 19 Go disponibles.

Pour l’affichage, le nouveau smartphone realme GT Neo 2 profite d’un écran AMOLED de 6,62 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et un taux d’échantillonnage pour les jeux vidéo de 600 Hz ce qui est extrêmement élevé puisque même un smartphone dédié aux jeux vidéo comme l’Asus ROG Phone 5 ou le ROG Phone 5s Pro montent à 360 Hz.

La configuration photo basée sur un module 64 mégapixels

Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts. Pour la partie photo, le mobile utilise un capteur principal de 64 mégapixels accompagné d’un autre capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier objectif de 2 mégapixels et là pour les macros. Pour se prendre en selfie, il faut compter sur le capteur de 16 mégapixels installé derrière un poinçon au niveau de l’écran. L’appareil mesure 162,9x75,8x8,6 mm pour un poids de 200 grammes.

Les prix et les disponibilités du realme GT Neo 2

Le nouveau smartphone realme GT Neo 2 sera décliné en bleu, noir ou vert avec une marque symbole de la série GT pour cette dernière version. La configuration 8+128 Go est proposée à un prix de 469,99 € alors que celle embarquant 12+256 Go est affichée à 549,99 €. Toutefois, comme d’habitude, le constructeur propose une offre de lancement pour « les premières ventes » disponible sur les sites Amazon, Aliexpress, Boulanger, Electro Dépôt et celui de realme où le realme GT Neo 2 est alors proposé à 369 € pour le 8+128 Go et à 449 € pour la version 12+256 Go.