Quel smartphone pas cher offrir à son jeune à Noël ?

Le design des smartphones sélectionnés est particulièrement soigné, chacun adoptant une approche esthétique distincte. Le Samsung Galaxy A15 5G mise sur la simplicité avec ses capteurs photo alignés verticalement et subtilement intégrés à une coque arrière épurée et minimaliste. Ses profils légèrement arrondis assurent une bonne prise en main, et il est disponible en trois couleurs modernes : bleu nuit, bleu clair, et lime (jaune), avec une finition brillante aux reflets élégants.

Le Xiaomi Redmi Note 12, quant à lui, propose un dos plus classique où les capteurs photo sont logés dans un module rectangulaire en haut à gauche. Avec des profils fins et légèrement courbés, il est disponible en trois coloris : gris, bleu et vert. Sa certification IP53 le protège contre les éclaboussures, un atout non négligeable.

L’iPhone 12, de son côté, incarne un design emblématique avec ses profils plats et ses capteurs photo placés dans un carré à l’arrière. Disponible en noir, bleu, blanc, rouge, mauve ou jaune, il affiche une finition aluminium élégante et raffinée. Il est certifié IP68, ce qui le rend résistant à l’immersion prolongée dans l’eau.

Concernant les dimensions, l’iPhone 12 est le plus compact (146,7 mm de hauteur pour un poids de 162 g), tandis que le Xiaomi Redmi Note 12 est le plus grand avec une hauteur de 165,88 mm. Le Samsung Galaxy A15 5G est le plus lourd, atteignant 200 g. Si la légèreté et la maniabilité sont prioritaires, l’iPhone 12 est clairement en tête.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, les processeurs diffèrent nettement entre ces modèles. Le Samsung Galaxy A15 5G est équipé d’un MediaTek Dimensity 6100+, appuyé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensibles via micro SD. Le Xiaomi Redmi Note 12 embarque un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, proposé en plusieurs variantes : 4, 6 ou 8 Go de RAM, avec un stockage atteignant jusqu’à 256 Go, également extensible par micro SD. L’iPhone 12 s’appuie sur la puissante puce Apple A14, mais reste limité à 4 Go de RAM sans possibilité d’extension du stockage interne.

En termes de performances brutes, l’iPhone 12 domine grâce à son processeur optimisé. Suivi par le Xiaomi Redmi Note 12, dont les variantes haut de gamme (8 Go de RAM) rivalisent avec efficacité. Le Samsung Galaxy A15 5G, bien que polyvalent, se classe en dernier dans ce domaine.

Écran et affichage

Les écrans des trois modèles sont AMOLED, mais ils présentent des différences notables. Le Samsung Galaxy A15 5G propose une diagonale de 6,5 pouces avec une luminosité maximale de 800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, garantissant une fluidité correcte. Le Xiaomi Redmi Note 12 surpasse ce dernier avec son écran de 6,67 pouces, une luminosité atteignant 1200 cd/m² et une fréquence de 120 Hz, idéale pour les contenus dynamiques. L’iPhone 12, malgré son écran plus petit (6,1 pouces), offre une définition supérieure (1170 x 2532 pixels) et une compatibilité HDR10 et Dolby Vision pour des couleurs riches et éclatantes, bien que limité à 60 Hz.

Le Xiaomi Redmi Note 12 se démarque pour la taille et la fluidité, mais l’iPhone 12 reste imbattable sur la qualité d’affichage.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Samsung Galaxy A15 5G et le Xiaomi Redmi Note 12 adoptent des configurations photo polyvalentes, mais l’iPhone 12 mise sur la qualité avec ses capteurs de 12 mégapixels, excellents en photo et vidéo.

En matière de connectivité, tous offrent des atouts (5G, NFC, Wi-Fi). L’iPhone 12 se distingue par sa compatibilité eSIM et son Wi-Fi 6, mais le Xiaomi Redmi Note 12 inclut un émetteur infrarouge.

Autonomie et recharge

Le Samsung Galaxy A15 5G et le Xiaomi Redmi Note 12 disposent de batteries de 5000 mAh, tandis que l’iPhone 12 se contente de 2815 mAh, mais optimise sa consommation.