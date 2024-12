Quel iPhone offrir à Noël ?

Les trois iPhones partagent un design emblématique avec des cadres en aluminium, mais ils se distinguent par leurs dimensions et leurs finitions. L’iPhone 11 est le plus grand et le plus lourd des trois (150,9 mm pour 194 g), tandis que l’iPhone 15 est le plus léger (171 g). L’iPhone 12 Pro est un modèle intermédiaire, compact et légèrement plus fin (146,7 mm et 189 g).

Tous trois arborent des profils plats, une signature esthétique d’Apple, avec des capteurs photo intégrés dans un carré situé en haut à gauche du dos. Cependant, leur agencement diffère : l’iPhone 11 et l’iPhone 15 disposent de deux capteurs alignés en diagonale, alors que l’iPhone 12 Pro en comporte trois, organisés en triangle.

En termes de coloris, l’iPhone 11 offre une palette vive et variée (noir, vert, jaune, violet, rouge et blanc), contre des tons plus sobres pour l’iPhone 12 Pro (argent, graphite, doré et bleu). L’iPhone 15 se distingue avec des couleurs pastel comme le rose, le jaune et le vert, qui ajoutent une touche de modernité. Tous trois bénéficient de la certification IP68, garantissant une excellente résistance à l’eau et à la poussière.

Ainsi, si la légèreté et des couleurs modernes vous séduisent, l’iPhone 15 est un bon choix. Pour une palette classique et une compacité accrue, optez pour l’iPhone 12 Pro. Quant à l’iPhone 11, il séduira les amateurs de grandes tailles et de teintes vives.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

L’iPhone 15 est équipé du processeur Apple A16 et domine en termes de performances grâce à ses 6 Go de RAM et des options de stockage allant jusqu’à 1 To. L’iPhone 12 Pro suit avec le processeur A14 et une configuration similaire de 6 Go de RAM, mais avec un stockage maximal limité à 512 Go. Enfin, l’iPhone 11 est doté de l’A13, avec 4 Go de RAM et une capacité de stockage plafonnant à 256 Go.

Aucun des trois modèles ne prend en charge les cartes micro SD pour étendre la mémoire. En termes de puissance, l’iPhone 15 se positionne clairement en tête, suivi de l’iPhone 12 Pro, tandis que l’iPhone 11, bien qu’efficace, est en retrait.

Tous les modèles ont une diagonale de 6,1 pouces, mais la technologie et les performances des écrans varient. L’iPhone 15 et l’iPhone 12 Pro adoptent des dalles AMOLED, offrant des couleurs riches et des contrastes infinis. L’iPhone 11, avec son écran LCD, propose une luminosité inférieure (625 cd/m²) et une définition moindre (828x1792 pixels) par rapport à ses concurrents. L’iPhone 15 surpasse ses rivaux avec une luminosité maximale de 2000 cd/m² et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. L’iPhone 12 Pro suit avec une luminosité de 1200 cd/m² et une compatibilité HDR10. L’écran de l’iPhone 11 est plus limité, sans HDR et avec une fréquence de rafraîchissement identique à ses pairs (60 Hz). En résumé, pour une qualité d’écran optimale, l’iPhone 15 s’impose, suivi de l’iPhone 12 Pro. L’iPhone 11, bien qu’agréable, convient mieux pour un usage moins exigeant.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

L’iPhone 15 offre une configuration avancée avec un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement et un téléobjectif de 12 mégapixels, idéal pour les zooms et les portraits. L’iPhone 12 Pro suit avec trois capteurs de 12 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif 2x). L’iPhone 11, avec deux capteurs de 12 mégapixels, reste efficace pour des clichés standards, mais il est en retrait sur les zooms et les photos de nuit.

Pour les selfies, les trois modèles intègrent un capteur de 12 mégapixels. Cependant, l’iPhone 15 bénéficie de traitements d’image plus modernes, ce qui améliore la netteté et les détails.

En termes de connectivité, tous les modèles sont compatibles avec la 5G, le Wi-Fi 6, le NFC, et proposent des haut-parleurs stéréo. Cependant, l’iPhone 15 bénéficie d’une version Bluetooth plus récente (5.3 contre 5.0 pour les autres).

Le lecteur d’empreintes digitales est absent sur ces trois modèles, la reconnaissance faciale assurant le déverrouillage. Aucun ne dispose d’une prise jack ou d’un émetteur infrarouge.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’iPhone 15 est équipé de la batterie la plus grande (3349 mAh), suivi de l’iPhone 11 (3110 mAh) et enfin de l’iPhone 12 Pro (2815 mAh). Bien que ces capacités offrent une estimation, l’autonomie réelle dépend largement de l’usage. Grâce à un processeur plus économe, l’iPhone 15 devrait offrir la meilleure endurance.

Côté recharge, l’iPhone 12 Pro supporte une charge de 15 W, tandis que l’iPhone 15 et l’iPhone 11 restent discrets sur leurs capacités. Tous trois proposent la charge sans fil, mais seul l’iPhone 15 permet également la charge inversée, pratique pour alimenter d’autres appareils.