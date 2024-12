Quels sont les smartphones les plus vendu de Samsung et Apple en 2024 ?

Le dernier rapport de Counterpoint Research révèle une mainmise totale d'Apple et Samsung sur le marché des smartphones haut de gamme. L'iPhone 15 Pro Max caracole en tête avec 4,4% des ventes mondiales, suivi de près par l'iPhone 15 (4,3%) et l'iPhone 15 Pro (3,7%). Cette performance exceptionnelle confirme la stratégie premium d'Apple, dont la gamme Pro représente désormais plus de 60% de la valeur de ses ventes.

Samsung : l'IA comme atout majeur

Le constructeur coréen place son Galaxy S24 Ultra en cinquième position du classement, talonné par le Galaxy A15 5G et le Galaxy A54. Le succès de la série S24 s'explique notamment par son lancement précoce en janvier et l'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle générative (GenAI), une première sur le marché.

Selon le rapport, sept des dix smartphones les plus vendus affichent un prix supérieur à 600 dollars, témoignant d'une tendance claire vers des modèles plus « premium » sur ce marché. Les consommateurs privilégient désormais des appareils haut de gamme pour leur longévité technologique, comme en témoigne le classement complet

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 15 Pro Max

En ce qui concerne l’affichage, le Samsung Galaxy S24 Ultra prend légèrement l'avantage avec son imposant écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, dépassant de peu les 6,7 pouces du Super Retina XDR OLED de l'iPhone 15 Pro Max. La luminosité maximale du S24 Ultra atteint des sommets, surpassant celle de son concurrent d'Apple. Les deux appareils proposent une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale dans toutes les situations.

Côté performances, Apple fait la course en tête avec sa puce A17 Pro gravée en 3 nm, une prouesse technologique face au Snapdragon 8 Gen 3 en 4 nm du S24 Ultra. Cependant, Samsung compense avec 12 Go de RAM, contre 8 Go pour l'iPhone. Les deux modèles proposent des options de stockage identiques allant de 256 Go à 1 To.

Pour le volet photo, le Galaxy S24 Ultra impressionne avec son capteur principal de 200 mégapixels, quand l'iPhone 15 Pro Max se contente de 48 mégapixels. Le système de zoom du S24 Ultra se montre plus polyvalent avec un double téléobjectif (3x et 5x), alors que l'iPhone mise sur un unique zoom optique 5x. Les deux constructeurs s'équilibrent sur l'ultra grand-angle avec des capteurs 12 mégapixels similaires.

Samsung conserve l'avantage en matière d'autonomie avec une imposante batterie de 5000 mAh, dépassant les 4441 mAh de l'iPhone. Les deux appareils supportent la charge sans fil 15W, Apple privilégiant sa technologie propriétaire MagSafe.

Enfin, concernant le design, c’est un subjectif mais les deux constructeurs ont opté pour le titane cette année, avec des nuances dans le grade utilisé : grade 2 pour Samsung, grade 5 pour Apple. L'iPhone 15 Pro Max se démarque par une meilleure résistance à l'eau (6 mètres pendant 30 minutes) et un poids plus contenu de 221 grammes, contre 233 grammes pour le S24 Ultra.