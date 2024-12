Notre top 3 des smartphones à offrir pour Noël

Côté design, ces trois modèles adoptent des styles distincts. L’iPhone 12 affiche un look minimaliste avec des profils plats, tandis que ses deux capteurs photo arrière et son flash sont logés dans un carré en haut à gauche de la coque. En termes de couleurs, Apple propose une palette variée incluant le noir, bleu, blanc, rouge, mauve et jaune. Le cadre est en aluminium, renforçant son élégance sobre. Le Samsung Galaxy S23, lui, opte pour une esthétique plus épurée. Ses trois capteurs photo (50 mégapixels, 12 mégapixels et 10 mégapixels) sont alignés verticalement, sans module apparent, offrant un design soigné. Ses profils légèrement arrondis et sa coque en aluminium se déclinent en noir, vert, lavande et crème.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G présente des bords arrondis et un dos lisse, où les trois capteurs photo sont placés dans le coin supérieur gauche. Proposé en noir, violet et blanc, ce modèle mise sur une robustesse discrète grâce à ses matériaux.

Pour les dimensions, l’iPhone 12 est le modèle le plus compact avec 146,7 mm de hauteur, suivi de près par le Galaxy S23 (146,3 mm) et le Redmi Note 13 Pro+ (161,4 mm), ce dernier étant également le plus lourd avec 204,5 g, contre seulement 162 g pour l’iPhone 12. Tous trois sont certifiés IP68, garantissant une bonne résistance à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, chaque smartphone affiche des performances variées. L’iPhone 12 est équipé du processeur Apple A14, accompagné de 4 Go de RAM et de capacités de stockage allant de 64 à 256 Go, sans possibilité d’extension. Malgré sa puissance, il se situe derrière ses concurrents en termes de mémoire vive.

Le Samsung Galaxy S23 se distingue par son Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, épaulé par 8 Go de RAM et un stockage de 128 ou 256 Go. Cette configuration assure une fluidité impressionnante pour les tâches exigeantes. Quant au Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, il se positionne comme le plus performant grâce à son MediaTek Dimensity 7200-Ultra. Disponible en versions 8 ou 12 Go de RAM et avec un stockage atteignant 512 Go, il offre une puissance adaptée aux amateurs de multitâche.

Concernant les écrans, l’iPhone 12 embarque une dalle AMOLED de 6,1 pouces avec une définition de 1170 x 2532 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Le Samsung Galaxy S23, également doté d’un écran AMOLED de 6,1 pouces, propose une définition légèrement inférieure (1080 x 2340 pixels) mais un rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour les animations fluides. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ brille par sa dalle AMOLED de 6,67 pouces, affichant une définition de 1220 x 2712 pixels, une luminosité maximale record de 1800 cd/m², et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le volet photo, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ domine avec son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels. Il se destine clairement aux amateurs de photographie. Le Galaxy S23 n’est pas en reste avec ses capteurs variés, dont un téléobjectif optique pour des clichés détaillés, tandis que l’iPhone 12 mise sur deux capteurs de 12 mégapixels, efficaces mais moins polyvalents.

Côté connectivité, tous trois offrent le Wi-Fi 6 ou supérieur, le Bluetooth 5.0 ou 5.3, et le NFC. Cependant, seuls le Redmi Note 13 Pro+ et le Galaxy S23 disposent d’un lecteur d’empreintes sous l’écran, tandis que l’iPhone 12 opte pour la reconnaissance faciale.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Avec une batterie de 5000 mAh, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ promet la meilleure autonomie, bien qu’elle dépende des usages. Il prend également l’avantage grâce à une recharge ultra-rapide de 120 W. Le Galaxy S23 suit avec 3900 mAh et une charge de 25 W, tandis que l’iPhone 12, limité à 2815 mAh, se démarque par sa recharge sans fil, absente sur le Xiaomi.

En somme, pour Noël, le choix dépendra de vos priorités. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ est le plus polyvalent et puissant, idéal pour les amateurs de photographie et de gaming. Le Galaxy S23 séduit par son équilibre et son design, tandis que l’iPhone 12 reste un choix compact et fiable pour les utilisateurs d’iOS.