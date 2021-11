RED DEAL : Obtenez le Xiaomi 11 Lite d'une valeur de 369€ sans rien débourser à la commande

À la recherche d'un smartphone pas cher ? Alors vous allez certainement apprécier le RED DEAL disponible jusqu'à lundi prochain : le Xiaomi 11 Lite est offert avec le forfait 100Go à prix réduit ! Nous vous présentons en détail l'offre mise en avant par RED by SFR dans cet article.

Nouveau RED DEAL : le Xiaomi 11 Lite est offert

Disponible jusqu'au lundi 22 novembre inclus, le nouveau RED DEAL vous permet d'obtenir gratuitement le Xiaomi 11 Lite 5G NE pour toute souscription au forfait 100Go qui bénéficie d'une réduction valable sans condition de durée et que nous vous détaillons dans un second temps.

D'une valeur de 369€, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est de couleur noire et doté d'un écran de 6,55 pouces. Fin et léger, ce smartphone vous permettra de réaliser vos plus belles photos et vidéos grâce aux fonctionnalités proposées (capteurs 64 Mpx, zoom x10, résolution vidéo 4K), mais aussi de stocker vos médias et autres documents en toute sérénité avec sa capacité de mémoire de 128Go et la possibilité d'ajouter une carte micro SD.

De plus, vous pourrez utiliser comme bon vous semble les applis Google puisqu'elles sont directement intégrées, profiter d'une garantie de 2 ans ou encore de la livraison gratuite si vous sélectionnez l'option retrait en point relais.

Le forfait 100Go à prix réduit

Vous l'aurez compris, pour obtenir votre smartphone gratuitement, il vous faudra souscrire au forfait 100Go à 15€ par mois (au lieu de 20€!) et vous engager pour une durée minimale de 24 mois.

Le forfait mobile 100Go vous permet de communiquer sans vous limiter en France métropolitaine, dans les DOM, mais aussi depuis les pays de l'Union européenne, la Suisse et Andorre. Notez que l'opérateur inclut dans votre forfait vos appels émis depuis la Métropole vers les numéros métropolitains, des DOM (hors Mayotte) et d'Amérique du Nord.

En ce qui concerne votre navigation web, vous pourrez vous faire plaisir avec les 100Go dédiés à cet effet depuis la France ainsi qu'avec les 13Go fournis pour rester connecté même lorsque vous voyagez à l'étranger* !

* Union européenne, DOM, Suisse, Andorre