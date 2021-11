Les Xiaomi Redmi Note 11 bientôt annoncés pour les marchés européens dont la France

Présentés officiellement à la fin du mois d’octobre pour le marché chinois, la série de smartphones Xiaomi Redmi Note 11 devraient bientôt être officialisés hors de Chine. C’est du moins ce que croit savoir le site 91mobiles.com. En voici tous les détails.

Après la série des Xiaomi Redmi Note 10, voici le temps de passer aux nouveaux modèles qui seront logiquement les Redmi Note 11. Ceux-ci ont été entièrement dévoilés lors d’une présentation officielle qui s’est déroulée en Chine et à destination du marché chinois. C’était fin octobre. Depuis, et plus particulièrement ses derniers jours, ces smartphones ont été repérés sur les portails des services de certification, ce qui signifie qu’ils ne devraient plus tarder à être présentés dans d’autres parties du globe. En outre, le site 91mobiles cite le pronostiqueur Mukul Sharma, jugé sérieux, qui pense savoir que des Redmi Note 11 Pro et des Redmi Note 11 Pro+ sont en cours de tests internes dans certains pays européens.

La Chine, l’Europe puis le reste du monde ?

La stratégie du constructeur n’est pas très claire, car nous ne savons pas si après les avoir lancés en Chine, Xiaomi se limitera à l’Europe avant d’attendre encore quelques mois supplémentaires (ou seulement quelques semaines) pour une commercialisation sur d’autres continents ou si les pays européens seront servis en même temps que le reste du monde, hors Chine, celle-ci étant déjà « fournie ».

Quelles caractéristiques ?

Rappelons que le Redmi Note 11 est attendu avec un écran LCD de 6,5 pouces à 120 Hz avec une puce Mediatek Dimensity 810, une batterie de 5000 mAh chargeant à 33 watts avec une configuration photo de 50+2 mégapixels au dos et 16 mégapixels à l’avant. C’est aussi ce capteur que l’on trouve sur le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro+. Par contre, à l’arrière, il y a une configuration 108+8+2 mégapixels. Leur écran est de AMOLED sur 6,5 pouces 120 Hz, le tout alimenté par une batterie de 5160 mAh supportant la charge à 67 watts et 4500 mAh pour le Redmi Note 11 Pro+ capable d’encaisser une charge 120 watts. Les Pro et Pro+ sont certifiés IP53 donc résistants uniquement aux éclaboussures.