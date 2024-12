Quels sont les smartphones les plus vendus de Samsung et Apple en 2024 ?

En 2024, les modèles phares de Samsung et d'Apple, le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 16, ont dominé les ventes mondiales de smartphones. Le Galaxy S24 Ultra s'est distingué par ses performances exceptionnelles et ses fonctionnalités avancées, contribuant à une augmentation de 12 % des ventes par rapport à son prédécesseur, avec 23,4 millions d'unités écoulées en sept mois. De son côté, l'iPhone 16 a enregistré des ventes supérieures de 20 % à celles de l'iPhone 15 au cours des trois premières semaines suivant son lancement en Chine, avec une croissance notable des modèles Pro et Pro Max.

Design et ergonomie

L’iPhone 15 Pro Max arbore un design caractéristique des récents iPhones, avec un dos épuré où les capteurs photo sont organisés en carré en haut à gauche. Le Galaxy S24 Ultra adopte une approche minimaliste : ses capteurs photo sont intégrés de façon linéaire sur une coque lisse, sans module proéminent. En termes de dimensions, l’iPhone 15 Pro Max est plus compact (159,9 mm de hauteur contre 162,3 mm pour le Galaxy) et plus léger (221 g contre 232 g). L’épaisseur reste similaire, avec une légère différence en faveur de l’iPhone.

Les deux appareils proposent des cadres en titane, renforçant leur robustesse. Côté coloris, l’iPhone 15 Pro Max est disponible en noir, bleu, blanc et naturel, tandis que le Galaxy S24 Ultra offre des options plus variées : noir, gris, violet et ambre. Les deux modèles sont certifiés IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, le Galaxy S24 Ultra est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, associé à 12 Go de RAM, et offre des capacités de stockage allant jusqu’à 1 To. L’iPhone 15 Pro Max, avec son processeur Apple A17 Pro et ses 8 Go de RAM, est légèrement en retrait en puissance brute mais reste très performant dans son écosystème optimisé. Les deux modèles n’offrent pas de stockage extensible via microSD.

Pour les écrans, le Galaxy S24 Ultra impressionne avec sa dalle AMOLED de 6,8 pouces affichant une définition de 1440x3120 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un pic de luminosité de 2600 cd/m². L’iPhone, malgré un écran légèrement plus petit (6,7 pouces), offre une expérience visuelle très immersive grâce à sa compatibilité Dolby Vision et une luminosité maximale de 2000 cd/m².

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Galaxy S24 Ultra domine en photographie grâce à son capteur principal de 200 mégapixels et ses multiples téléobjectifs (50 mégapixels et 10 mégapixels) permettant des zooms 3x et 5x. En comparaison, l’iPhone propose un capteur principal de 48 mégapixels et des téléobjectifs de 12 mégapixels pour des zooms 2x et 5x. Les deux modèles intègrent des capteurs selfies de 12 mégapixels, mais le Galaxy offre une polyvalence accrue pour les passionnés de photographie.

En connectivité, le Galaxy bénéficie de la dernière norme Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone se limite au Wi-Fi 6E. Les deux incluent NFC et Bluetooth 5.3, mais aucun des deux ne dispose de prise jack ou d’émetteur infrarouge.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Avec une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 45 W, le Galaxy S24 Ultra promet une autonomie plus longue et un rechargement plus rapide que l’iPhone, qui se contente d’une batterie de 4422 mAh et d’une charge maximale de 27 W. Les deux modèles prennent en charge la charge sans fil, mais le Galaxy propose également une charge inversée.