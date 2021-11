Forfait Free Mobile : Dernier jour pour profiter de série limitée 80Go à moins de 10€ !

Vous n'avez pas encore craqué pour la série limitée de Free Mobile avec 80Go d'internet à moins de 10€ par mois ? Il n'est pas trop tard ! Cette offre promotionnelle prend fin ce soir à minuit, ce qui vous laisse le temps de la découvrir dans notre article puis de souscrire si elle répond à tous vos critères !

La série limitée de Free Mobile

L'opérateur avait lancé le 17 novembre dernier sa série limitée Free proposant 80Go d'internet pour moins de 10€ par mois ! Disponible encore jusqu'à ce soir, la série Free est sans engagement, ce qui vous permettra de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais à votre charge.

Plus en détail, la série Free est à 9,99€ par mois la première année de votre souscription. Au-delà, cette série évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G au prix de 19,99€ par mois. Ce changement de forfait vous permettra d'apprécier davantage de garanties telles qu'une enveloppe data plus élevée, voire illimitée, la possibilité de communiquer et de vous connecter à chaque coin du Globe ou encore l'accès gratuit au service Free Ligue 1 !

Cette offre promotionnelle est valable uniquement pour les nouvelles souscriptions. Ainsi, assurez-vous de ne pas avoir été abonné au forfait Free au cours des 30 derniers jours.

Les garanties de la série Free 80Go

Avec la série Free 80Go, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 80Go en France, mais aussi de manière illimitée grâce au Free WiFi. Lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM, vous aurez la possibilité de vous connecter en utilisant les 10Go prévus à cet effet.

En ce qui concerne vos communications, vous aurez le loisir d'appeler et d'envoyer vos messages autant que vous le souhaitez partout en Europe - DOM et Métropole inclus - puisque l'opérateur prévoit l'illimité ! Plus précisément depuis la Métropole, vos garanties se présentent comme suit :