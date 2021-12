Top 3 des meilleurs forfaits mobiles avec 100 Go à pas plus de 10 € 

Avec 100 Go de data, vous avez de quoi surfer sur le web tout le mois, télécharger un bon petit lot de films et streamer sur vos plateformes favorites. Et pour ça, pas besoin de vous ruiner ! En profitant de l’une des promos en cours actuellement chez NRJ Mobile, SYMA Mobile et Prixtel, vous pouvez en effet vous offrir un forfait mobile avec 100 Go en 4G tous les mois pour pas plus de 10 € !

La série limitée NRJ Mobile : 100Go à 8,99 €/mois la première année

Commençons par la série limitée NRJ Mobile qui est valable jusqu’au 6 décembre à 23h59. Le forfait associé à cette offre inclut 100 Go en 4G/mois sur le réseau Bouygues Telecom, avec débit réduit au-delà. Ce qui vous garantit un accès internet tout le mois, même après épuisement des 100 Go alloués. Pour vos séjours dans les pays de l’Union Européenne ou dans les DOM, 13 Go/mois (déduits de l’enveloppe initiale) sont par ailleurs inclus.

Faites également des économies sur votre budget téléphonie en profitant des :

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, vers tous les réseaux de France (DOM inclus) ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones et vers les numéros de France métropolitaine.

En ce qui concerne le prix de ce forfait promotionnel, il est de 8,99 €/mois pendant 12 mois, puis 19,99 €/mois. Vous économisez donc 11 €/mois pendant toute la première année.

Le Neuf de SYMA Mobile à 9,90 €/mois pendant les 12 premiers mois

Partenaire des opérateurs Orange et SFR, SYMA Mobile vous garantit une connexion haut débit de qualité sur quasiment toute l’étendue du territoire. En souscrivant à son forfait Le Neuf, vous pourrez profiter de cette connexion avec 100 Go/mois en 4G/4G+. Précisons qu’en cas d’épuisement du forfait, vos connexions sont facturés en sus.

Pour ce qui est de communications téléphoniques, ce forfait pas cher couvre, depuis la France métropolitaine :

Vos appels, SMS et MMS vers les fixes et mobiles de tous les réseaux de France (DOM inclus) ;

Vos appels vers les fixes de 100 destinations à travers le monde, ainsi que vers les mobiles des pays d’Europe, des Etats-Unis, du Canada, de Chine, Hong-Kong et Porto Rico.

Pour vos séjours dans les pays de l’UE (Islande, Norvège et Liechtenstein inclus) et dans les DOM, vous disposez chaque mois, de 6 Go de data (déduits de l’enveloppe initiale). De plus, vos appels, SMS et MMS vers l’UE, les DOM et la France métropolitaine sont inclus sans surcoût.

Le prix de ce forfait ? 9,90 €/mois pendant 12 mois, puis 12,90 €/mois.

Le forfait Le grand de Prixtel : 100 Go à partir de 9,99 €/mois

Chez Prixtel, les forfaits mobiles sont flexibles en fonction de votre consommation en data du mois. Si vous comptez utiliser juste 100 Go/mois (et pas plus !), le forfait Le grand est le plus indiqué pour vous. Pour 100 Go/mois, il est facturé à 9,99 €/mois pendant 12 mois, puis 15,99 €/mois.

Pour vos voyages en Europe et dans les DOM, ce forfait sans engagement inclut 15 Go de data par mois. En ce qui concerne, la téléphonie, vous bénéficiez de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS en France métropolitaine, mais aussi depuis l’UE et les DOM.

Précisons que tous ces forfaits sont sans engagement. Vous avez donc la possibilité de résilier sans frais à tout moment si vous n’êtes pas satisfait.