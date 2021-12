Xiaomi Redmi Note 10s : une promotion incroyable fait chuter son prix chez Boulanger

Boulanger continue de nous proposer des bons plans pour des smartphones pas chers à offrir à Noël ! L’excellent Xiaomi Redmi Note 10s qui offre déjà un rapport qualité prix imbattable est en promotion pour cette fin d’année. Découvrez comment profiter d’une remise immédiate de 30€ sur ce téléphone Xiaomi.

Une remise immédiate fait baisser le prix du Xiaomi Redmi Note 10s

Envie d’un smartphone performant mais à petit prix ? Avec une fiche technique très intéressante et en promotion chez Boulanger, le Xiaomi Redmi Note 10s est fait pour vous ! Vous pouvez profiter d’une remise immédiate de 30€ en achetant ce smartphone Xiaomi dès aujourd’hui chez Boulanger. Ainsi, son prix chute de 249€ à 219€ seulement ! Même avec un tout petit budget, vous pouvez accéder à un modèle performant qui vous satisfera pleinement.

En choisissant cette enseigne pour votre achat, bénéficiez d’une livraison gratuite à domicile et encore garantie avant Noël. Le retrait en magasin est aussi disponible. Si besoin en cette période de forte dépense, un paiement en plusieurs fois est également possible. Pour vous faire plaisir ou pour offrir, le Redmi Note 10s sera un cadeau de Noël parfait.

Xiaomi Redmi Note 10s : un smartphone performant à 219€ seulement

Avec cette remise immédiate de 30€, le Xiaomi Redmi Note 10s pourrait presque rejoindre notre classement des meilleurs smartphones à moins de 200€. A quelques euros près, il est au même prix que les Xiaomi Poco M3, realme 8i, Vivo Y21s et Samsung Galaxy A12. Il offre tout de même une fiche technique plus solide. Nous vous conseillons fortement ce modèle !

Avec un écran AMOLED de 6,43 pouces et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, le Xiaomi Redmi Note 10s offre une belle expérience de navigation. Celle-ci est également permise par son processeur Mediatek Helio G95 et ses 6 Go de mémoire vive. Il possède un espace de stockage de 128 Go extensible.

Vous ne serez pas non plus déçus par ses capacités photographiques car il est équipé de 4 capteurs photo don un capteur principal de 64 Mpx et de 3 autres capteurs de 8, 2 et 2 Mpx. Pour les selfies, un capteur frontal de 13 mégapixels est disponible. Le Redmi Note 10s offre également une belle autonomie car il est équipé d’une batterie puissante de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W.