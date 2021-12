Forfait Free Mobile : Dernier jour pour profiter de la promo 70Go à moins de 10€

Si vous n'aviez pas craqué pour la série Free de Free Mobile jusqu'à maintenant, il est encore temps d'y remédier ! En effet, celle-ci prend fin ce soir à 23h59 ... Sans engagement, elle vous offre 70Go pour moins de 10€ par mois ! Nous vous présentons cette offre promotionnelle en détail dans cet article.

Free Mobile et sa série Free 70Go

L'opérateur avait mis en avant au début de ce mois de décembre une nouvelle série Free proposant 70Go pour la somme de 9,99€ par mois la première année d'abonnement ! Au-delà, la série de Free Mobile évoluera de manière automatique vers le forfait Free 5G.

Ce dernier, dont le tarif s'élève à 19,99€ par mois, vous permettra de bénéficier davantage de garanties telles qu'une enveloppe data plus conséquente - voire illimitée - en France comme à l'étranger, la possibilité de communiquer et de vous connecter un peu partout sur le Globe ou encore l'accès gratuit au service Free Ligue 1 !

Sans engagement, vous pourrez résilier à tout moment et sans frais votre série Free et même votre abonnement au forfait Free 5G.

Avant de souscrire à la série Free 70Go, assurez-vous de ne pas avoir été abonné au forfait Free au cours des 30 derniers jours.

Les garanties de la série Free 70Go

Avec cette série Free, vous pourrez vous connecter en toute sérénité depuis la France métropolitaine grâce aux 70Go ainsi qu'au Free WiFi illimité proposés par Free Mobile ! De plus, votre forfait mobile vous accompagne lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM en vous fournissant 10Go.

En ce qui concerne vos communications, l'opérateur vous propose l'illimité ! Vous pourrez alors appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les DOM et l'Europe. Plus précisément depuis la Métropole, vous aurez l'opportunité de communiquer comme suit :

appels illimités vers les numéros métropolitains et des DOM, hors Mayotte

SMS illimités vers les numéros métropolitains et des DOM

MMS illimités vers les numéros métropolitains

