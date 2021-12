Google Pixel 6 : à prix exceptionnel avec un cadeau offert d’une valeur de 100€ offert chez Fnac

Jusqu’au 31 décembre, en achetant votre smartphone Google Pixel 6 chez Fnac, recevez un cadeau d’une valeur de 100€ ! Les stocks sont limités alors n’hésitez pas trop si vous souhaitez profiter de ce super bon plan. Vous avez envie de découvrir la surprise que vous réserve Fnac ? Alors, lisez vite la suite !

Google Pixel 6 : des Pixel Buds A-Série en cadeau à 0€

Disponible depuis octobre 2021, le Google Pixel 6 fait partie des meilleurs photophones récents à glisser sous le sapin avec l’iPhone 13, le Xiaomi 11T et l’Oppo Reno6 Pro. Si pour vous la qualité de l’appareil photo de votre smartphone est primordiale, vous allez aimer l’offre proposée en ce moment par Fnac. Pour tout achat d’un Pixel 6 avant le 31 décembre 2021, l’enseigne vous offre des écouteurs Pixel Buds A-Séries d’une valeur de 99€ ! Il s’agit d’un cadeau exceptionnel qui vous permettra d’écouter vos musiques préférées dès que vous en avez envie.

L’offre est valable sur le Google Pixel 6 mais également sur les Pixel 5 et Pixel 4a. Ainsi pour 649€ obtenez un Pixel 6 avec un espace de stockage de 128 Go ainsi que vos écouteurs sans fil. L'offre promotionnelle se déclenche dans votre panier dès l'ajout du smartphone. Il est disponible seulement couleur noire carbone. Le coloris gris est déjà en rupture de stock. Le petit plus Fnac du moment, est de vous offrir un abonnement de 4 mois à Deezer Premium ou Famille. A vous de choisir !

Google Pixel 6 : aussi performant qu’un iPhone 13

Nous avons testé le Google Pixel 6 et voici un aperçu de sa fiche technique. Il a un poids de 207 g et a pour dimensions 158.6 x74. 8x8. 9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il résiste aux poussières et est protégé contre l'eau. Du point de vue de la connectique, il comporte un port USB Type-C 3.1. Au niveau de l'écran, le smartphone Pixel 6 possède une dalle Oled avec 6,40 pouces de diagonale, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une définition de 2400 X 1080 px.

Son processeur Google Tensor, processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz, est soutenu par une RAM de 8 Go. Du côté réseau et connectivité, l'appareil intègre la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 6. Le portable utilise Android 12. Pour recharger votre mobile à tout moment, vous apprécierez la charge sans fil et la charge rapide 30 W. Sa batterie intègre 4 614 mAh de capacité.

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes amateurs : le Pixel 6 embarque trois objectifs, deux à l'arrière et un à l'avant pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.85. Quant à lui, le second objectif arrière possède une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. L'objectif frontal est doté, lui, d'une résolution de 8 Mpx. Cet appareil embarque également un stabilisateur électronique. Par le biais de ce portable, vous pourrez réaliser vos vidéos en 4K@60 IPS.