Les meilleurs photophones récents à glisser sous le sapin de Noël !

Vous avez envie de prendre de belles photos avec votre smartphone, mais vous hésitez entre les meilleurs photophones du moment que sont le Google Pixel 6 Pro, le Xiaomi 11T, le Xiaomi 11T Pro, les iPhone 13, le Oppo Reno6 Pro et le Galaxy Z Fold3. Voici quelques éléments comparés et croisés qui devraient vous aider dans votre choix.

Les configurations des blocs optiques des appareils sont bien différentes entre les modèles. En effet, alors que certains embarquent le plus grand nombre de capteurs avec un maximum de pixels, d’autres se contentent de peu, mais appliquent un traitement d’images plus poussé. Pour le premier cas, les Oppo Reno6 Pro et Xiaomi 11T et 11T Pro qui sont concernés alors que l’iPhone 13 et le Google Pixel 6 Pro vont s’appuyer sur le traitement d’image, un peu comme le Samsung Galaxy Z Fold3.

Quelles configurations disponibles ?

Les iPhone 13 et iPhone 13 mini proposent exactement la même configuration à savoir deux capteurs de 12 mégapixels, dont un stabilisé. À cela, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ajoutent un capteur de 12 mégapixels stabilisé aussi, mais capable de faire un zoom optique 3x. Ensuite, il y a le Samsung Galaxy Z Fold3 qui dispose de trois capteurs de 12 mégapixels au dos, aucun n’est stabilisé et ne propose pas de zoom optique non plus, seulement numérique, donc de moindre qualité et pas forcément exploitable. Les Xiaomi 11T et 11T Pro sont équipés de la même configuration soit 108+8+5 mégapixels avec un capteur pour le grand-angle et un autre pour les prises de vue en mode macro.

Qui embarque le plus de pixels ?

Pour son Pixel 6 Pro, Google a décidé de proposer du lourd avec un objectif principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur secondaire de 12 mégapixels et d’un dernier capteur de 48 mégapixels capable de zoomer optiquement en 4x. Enfin, celui qui a le plus de capteurs, le Oppo Reno6 Pro propose une configuration 50+16+13+2 mégapixels dans son dos. C’est lui qui propose l’objectif avec le plus de pixels, 32 mégapixels pour le capteur à selfie, suivi par les Xiaomi 11T et 11T Pro puis par les iPhone 13 avec 12 mégapixels et le Google Pixel 6 Pro avec 11,1 mégapixels pour finir avec le Samsung Galaxy Z Fold3 qui propose un capteur de 10 mégapixels et, beaucoup plus original, un objectif sous l’écran de 4 mégapixels, au niveau de la surface d’affichage intérieure. Tous proposent des modes de prises de vue classiques, mais aussi certains inédits et il est possible que l’interface de l’application Appareil photo soit personnalisable.

Lequel est le meilleur photophone ?

D’après le classement établi par le laboratoire indépendant d’analyses, DxOMark, c’est la série des iPhone 13 qui se classe parmi les meilleurs photophones du marché et de notre comparatif du jour. Ils ont obtenu un score de 137 alors que le Google Pixel 6 Pro a un score de 135. Le Samsung Galaxy Z Fold3 obtient un score de 124 alors que le Oppo Reno6 Pro décroche un 121. Les Xiaomi 11T Pro et 11T ferment la marche avec des scores respectifs de 117 et 108. Le smartphone de Google produit de plus beaux selfies que les iPhone 13, toujours d’après DxOMark.