Forfaits mobile : les nouvelles promos B&You de Bouygues Telecom dès 4.99€ par mois

Découvrez ici toutes les infos sur les nouvelles offres mobile B&You à prix cassé. Ces promotions allant de 200mo à 130Go dès 4.99€ par mois sont disponibles jusqu'au 5 janvier inclus !

4,99 €/mois pour bénéficier de l'essentiel

Vous recherchez un mini abonnement mobile ? Profitez du bon plan B&You à moins de 5€ de Bouygues Telecom avant le 5 janvier inclus. Cette offre mobile qui vous offre l'essentiel est proposée sans condition de durée au prix mini de 4,99 €/mois. Ce forfait pas cher inclut une petit enveloppe Web de 200 Mo mais aussi les appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe et DOM.

Les forfaits illimités B&You de 30Go à 130Go

En plus de ce mini forfait mobile, l'opérateur Bouygues Telecom vous propose quatre offres mobiles sans engagement allant de 30Go à 130Go de data. Quel que soit l'abonnement choisi, vous pourrez communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les départements d'outre-mer. Vous pourrez aussi profiter de l'illimité pour vos appels et SMS émis depuis la Métropole vers les DOM.

Pour un bugdet max de 10€ par mois, vous pouvez choisir l'offre B&You 30Go. Celle-ci vous est proposée pour la somme de 9,99€ par mois et vous permettra de profiter de 30Go d'internet en France, dont 6Go lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM.

Si vous voulez un peu plus de gigas, l'opérateur vous permet de consommer 70Go en France dont 10Go en Europe et DOM à 12.99€ par mois. Vous pouvez aussi vous tourner vers le forfait B&You 100Go en France et 15Go lorsque vous vous trouvez en Europe et dans les DOM.à 14.99€ par mois.

Enfin, l'offre 130Go est disponible au tarif de 18.99€ par mois. Vous pourrez surfer sur le net en toute tranquillité avec les 130Go fournis en France par l'opérateur. 15Go sont autorisés en voyage en Europe et DOM.

Poru ceux ou celles qui désirent profiter de la 5G, c'est possible en optant pour la série limitée 130Go à 24.99€ par mois. Les 130 Go de data en France dont 20 Go sont utilisables depuis les DOM et depuis l'Union européenne vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité dans ces zones. Vous aurez aussi tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS à volonté dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE.