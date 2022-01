Samsung fait la démonstration de 3 prototypes de smartphones pliants au CES 2022

Le géant sud-coréen Samsung est l’un des rares fabricants à commercialiser des smartphones pliants et cela ne devrait pas s’arrêter à deux modèles, les Galaxy Z Flip3 et Galaxy Z Fold3 puisque la marque a pu faire la démonstration de 3 prototypes d’appareils pliants pendant le salon du CES 2022 qui se déroule actuellement à Las Vegas aux États-Unis.

On sait que Samsung travaille sur les appareils dotés d’écrans pliants depuis plusieurs années maintenant et un grand salon comme le CES est l’endroit idéal pour montrer son savoir-faire dans ce domaine, par exemple. Ainsi, plusieurs personnes ont pu avoir la démonstration de ce qui pourrait bien être les prochaines générations d’appareils utilisant des écrans flexibles ou pliants. Le fabricant leur a même donné des noms comme en vue d’une future commercialisation. Il y a donc le Flex G, le Flex S le Flex Note.

Les Samsung Flex S et Flex G, deux concepts de pliage différents

Le Samsung Flex S est un appareil électronique se présentant comme un large écran qui s’ouvre pour se montrer telle une très grande tablette tactile avec trois parties qui se déplient les unes par rapport aux autres et formant un S lorsqu’il est totalement replié. Dans un format plus compact, un autre Flex S utilise un système de pliage vers l’intérieur, aussi avec trois volets. La première partie se replie sur la seconde et celle-ci se plie vers l’extérieur pour aller se loger à l’arrière du dernier volet, complètement à gauche. À la fin, on se retrouve avec un appareil de la taille d’un smartphone en main, mais au départ, le dispositif se présente comme une tablette plus large que haute.

Le Samsung Flex G, pour sa part, se replie vers l’intérieur avec un premier volet qui revient sur la partie principale et le volet de gauche se repliant sur les deux autres comme pour « fermer » le mobile. Dans cet état, de profil, les trois volets forment un G.*

Samsung Flex Slidable, un écran qui se déroule pour s’agrandir

Le Samsung Flex Slidable est aussi un prototype qui est assez similaire dans son approche au Concept X 2021 que Oppo nous avait présenté il y a bientôt un an maintenant. Le principe est d’avoir un écran devant soi qui peut être étiré sur l’un des côtés afin de proposer une surface d’affichage bien plus grande en cas de besoin. La partie qui se déroule peut être utilisée comme une barre latérale pour accéder à certaines applications préférées, par exemple.

Enfin, on sort un peu du domaine des téléphones portables pour entrer dans celui de l’informatique avec le Samsung Flex Note. En effet, il s’agit d’un dispositif électronique qui s’apparente à un ordinateur de 13 pouces lorsqu’il est fermé, mais peut déployer son écran telle une tablette géante avec un écran qui a une dimension de 17 pouces. La partie supérieure sert donc d’écran principal tandis que la partie inférieure, posée à plat sur un bureau, peut afficher un clavier ou d’autres commandes utiles.

Si le concept est intéressant, il faut aussi prendre en compte que les claviers tactiles n’ont jamais séduit un large public dans le domaine informatique et que le système appelé à être installé au sein de l’appareil, Windows 11 de Microsoft n’est pas encore adapté à ce type d’appareil.