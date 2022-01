SOSH : deux nouveaux forfaits pas chers avec 60Go et 80Go de 4G

Les nouvelles bonnes affaires de Sosh ont débarqué. Focus sur les promotions des abonnements mobile à ne pas laisser passer chez cet opérateur low cost. Ces bons plans sont disponibles jusqu'au 31 janvier à 9h : faites des économies !

Cédez pour un méga forfait à 13,99 €/mois !

L'opérateur Sosh a lancé ce matin deux nouvelles séries limitées valables sans condition de durée jusqu'au 31 janvier prochain, à 9h00. Ces deux forfaits sont sans engagement, vous restez ainsi libre de vos mouvements.

Si vous vous laissez convaincre par l'offre mobile Sosh 60 Go, vous pourrez bénéficier d'un super tarif de 13,99 €/mois au lieu de 17,99 €/mois. Le mieux, c'est que ce bon plan est valable sans condition de durée.

Cette offre mobile illimitée inclut 60Go de 4G en France et de 12 Go de data depuis les DOM et depuis l'Union européenne. Vous pourrez aussi communiquer sans compter en France mais aussi en voyage en Europe et DOM grâce aux appells SMS et MMS illimités.

14,99 €/mois pour un maxi forfait

Jusqu'au 31 janvier à 9h, l'abonnement Sosh 80 Go vous est proposé au prix mini de 14,99 €/mois. Le tout sans mauvaise surprise au bout de quelques mois, puisque cette super bonne affaire est valable sans condition de durée.

Ce forfait sans engagement comprend 80 Go de data, et ce, dans l'Hexagone. De plus, ses 10 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité dans ces zones. Si vous souscrivez à ce forfait mobile illimité, vous aurez en plus tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS sans compter en France métropolitaine, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE.