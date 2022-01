Xiaomi 11T 5G : à prix canon avec une remise immédiate de -70€ avant les soldes

En cette veille des soldes d’hiver 2022, il est déjà possible de profiter de promotions exceptionnelles sur les smartphones. Pendant le shopping d’hiver chez RED by SFR, le Xiaomi 11T voit son prix chuter de façon incroyable après une remise immédiate de 70€. Découvrez comment en profiter pendant qu’il en est encore temps.

Le prix du Xiaomi 11T 5G est en baisse grâce à une réduction de -70€ chez RED by SFR

Avant même le premier jour des soldes d’hiver 2022, vous pouvez d’ors et déjà trouver des bons plans pour des smartphones pas chers. L’opérateur RED by SFR a déjà lancé son shopping d’hiver avec des remises allant jusqu’à 400€ sur les smartphones. Aujourd’hui, on a choisi de vous parler d’un de derniers smartphones Xiaomi, le 11T 5G. Cet excellent smartphone est affiché avec une remise immédiate de -70€ qui fait chuter son prix de 569€ à 499€ seulement !

Les promotions sur les téléphones proposées par l’opérateur sont ouvertes à tous, que vous soyez déjà client ou non. Elles ne sont pas non plus conditionnées à la souscription à un forfait mobile. Vous pouvez acheter un smartphone seul et ce dernier sera débloqué et donc utilisable avec la carte SIM de n’importe quel autre opérateur.

RED propose également un paiement en plusieurs fois si cela vous intéresse, une livraison gratuite et rapide ainsi qu’une garantie de 2 ans. Si jamais, vous aviez envie de changer de forfait, sachez que RED propose depuis ce matin 4 nouvelles promotions très intéressantes à partir de 5€/mois.

Quels sont les atouts du Xiaomi 11T ?

Le Xiaomi 11T est en stock chez RED by SFR en deux couleurs différentes, blanche et bleue. La couleur noire est en rupture de stock pour le moment. Il pèse 203 g et mesure 164,1 x 76,9 x 8,8 mm. Quant aux connecteurs, il comprend un port USB Type-C 2.0. Cet appareil intègre deux emplacements pour les cartes nano SIM. Le 11T est un smartphone équipé d'un écran Amoled de 6,67 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une définition de 2400 X 1080 px.

Sa puce Dimensity 1200 MediaTek est appuyée par une RAM de 8 Go et un espace de stockage de 128 Go. Cette puce a un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. Du point de vue de la connectivité et du réseau, le portable est doté de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 6. L'appareil utilise Android 11. Côté autonomie, sa batterie est équipée de 5 000 mAh de capacité. Pour charger votre portable en un rien de temps, la batterie est compatible avec la charge rapide 67 W.

Quatre modules photo sont présents sur le 11T, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose 108 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.75. Le deuxième objectif arrière est doté pour sa part d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Concernant le dernier objectif arrière, il possède 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise quant à lui par une résolution de 16 Mpx. Cet appareil est doté d'un stabilisateur électronique. Grâce à ce mobile, lisez ou filmez vos vidéos en 4K.