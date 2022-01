Les trois Smartphones Xiaomi à succès de l'année 2021 : Poco F3, Redmi Note 10S et 11T Pro

La marque Xiaomi est particulièrement prolixe en matière de sortie de smartphones et cette année a surtout été marquée par l’arrivée des modèles Poco F3, Redmi Note 10S et 11T Pro. Mais entre ceux-ci, lequel choisir ? Voici quelques éléments comparés pour vous aider dans votre choix.

Le smartphone Poco F3 ne profite pas d’un design très raffiné, mais il peut se targuer d’être le plus fin de notre comparatif du jour étant donné qu’il ne fait que 7,8 mm d’épaisseur contre 8,29 pour le Redmi Note 10S et 8,8 mm pour le 11T Pro. C’est ce dernier qui est le plus lourd affichant 204 grammes sur la balance alors que le Poco F3 fait 196 grammes et qu’il faut compter sur un poids de 179 grammes pour le Redmi Note 10S. Le 11T Pro est le plus haut des trois appareils, mais aussi le plus large. Il profite d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh, comme le Redmi Note 10S, mais sa grande force réside dans le fait qu’il supporte la charge à 120 watts, avec le bloc d’alimentation fourni et prometteuse d’un temps de charge inférieur à 20 minutes pour une batterie pleine. Les deux autres appareils se chargent à 33 watts, donc beaucoup moins rapidement.

Lequel est le plus puissant ?

Si vous cherchez la puissance avant tout, le Xiaomi 11T Pro semble tout indiqué vu qu’il dispose de la puce la plus véloce du moment pour les smartphones sous Android, un Snapdragon 888 ici avec 8 Go de mémoire vive. Il est suivi par le Poco F3 avec son chipset Snapdragon 870 et 6 ou 8 Go de RAM et enfin le Redmi Note 10S avec son Soc Mediatek Helio G95. Ce dernier n’est pas compatible 5G ce qui est le cas des deux autres. En outre, il propose aussi du Wi-Fi 5 alors que les deux autres profitent du Wi-Fi 6, plus rapide et ayant une meilleure couverture de réseau. Seul le Redmi Note 10S a une prise casque. Tous les lecteurs d’empreinte sont installés sur les profils, au niveau du bouton de mise en veille. Ils ont tous un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles. Le Redmi Note 10S est certifié IP53 et le 11T Pro est protégé contre les éclaboussures.

Pour la partie photo, c’est le 11T Pro qui est le mieux équipé avec une configuration 108+8+5 mégapixels et un capteur à selfie de 16 mégapixels à l’avant contre 64+8+2+2 mégapixels pour le Redmi Note 10S avec un objectif frontal de 13 mégapixels et 48+8+5 mégapixels dans le dos du Poco F3 avec un capteur à l’avant de 20 mégapixels. En vidéo, seul le 11T Pro est capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images là où les deux autres peuvent proposer une captation en Ultra HD à la même fréquence d’image.