Optez pour un forfait sans engagement de Free Mobile pour réduire vos factures mobiles

Découvrez les trois forfaits sans engagement proposés par l'opérateur Free Mobile ! De 50Mo à 210Go en 5G/4G à moins de 20€ par mois, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! Nous vous les présentons en détail dans cet article.

Le forfait 2€

Le forfait 2€ de Free Mobile est l'un des plus connus de sa gamme. Il propose pour seulement 2€ par mois, 50Mo d'Internet, mais surtout deux heures d'appels depuis la France métropolitaine comme depuis l'Europe et les DOM. Notez que depuis la France métropolitaine, vous aurez également l'opportunité d'appeler vers les numéros de nombreuses destinations (États-Unis, Canada, Chine, DOM, etc.). Du côté des messages, vous profiterez de l'illimité pour envoyer vos SMS partout en Europe (depuis la Métropole vers les DOM). Il en est de même pour les MMS, bien que l'envoi de ces derniers depuis la Métropole vers les DOM ne soit pas inclus.

Bonne nouvelle pour les abonnés au forfait Freebox, votre forfait 2€ ne vous coûtera pas le moindre centime puisqu'il sera facturé à 0€ !

La série Free 80Go à 10,99€

Disponible jusqu'au 1er février prochain - 23h59, la série Free 80Go est à 10,99€ par mois la première année d'abonnement ! Au-delà, votre série évolue automatiquement vers le forfait Free 5G que nous vous présenterons dans un second temps.

Avec la série Free, vous pourrez surfer sur le net en toute tranquillité depuis la France grâce aux 80Go ainsi que la Free WiFi illimitée. Lorsque vous voyagez, votre forfait vous accompagne avec les 8Go dédiés à cet usage. Concernant les communications, vous pourrez profiter des conditions suivantes :

appels illimités vers la Métropole et les DOM, hors Mayotte

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

Le forfait Free 5G à partir de 9,99€

Le forfait Free 5G offre de nombreuses garanties ainsi qu'un tarif spécifique et attractif selon votre situation. Ce dernier vous coûtera la somme de 19,99€ par mois sauf si vous êtes déjà client chez Free Mobile. En effet, les abonnés à la Freebox pourront s'acquitter de 15,99€ chaque mois pour bénéficier du forfait Free 5G et les abonnés à la Freebox Pop devront, quant à eux, verser seulement 9,99€ par mois !

En ce qui concerne l'enveloppe data disponible, le forfait Free 5G propose :

210Go en 5G/4G (au lieu de 150Go) depuis la Métropole pour les non-abonnés

(au lieu de 150Go) depuis la Métropole pour les non-abonnés l'illimité en 5G/4G depuis la Métropole pour les abonnés Freebox et Freebox Pop

depuis la Métropole pour les abonnés Freebox et Freebox Pop 25Go utilisables depuis de nombreuses destinations du Globe*

Du côté des communications, l'opérateur prévoit l'illimité partout en Europe (Métropole et DOM inclus) et même au-delà* ! Depuis la France métropolitaine, vous pourrez communiquer comme suit :

appels illimités vers la Métropole / les mobiles des DOM, du Canada, des États-Unis, de la Chine, d'Alaska et d'Hawaï / les fixes à l'International*

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

* de très nombreuses destinations sont proposées, n'hésitez pas à vous renseigner