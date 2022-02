Oppo Find X5 Pro, les dernières rumeurs des caractéristiques techniques et du design

Le nouveau smartphone haut de gamme de la marque Oppo est attendu pour une présentation officielle d’ici la fin du mois de février. Il est temps de faire un point sur les dernières rumeurs concernant sa fiche technique et son design

Après avoir ébahis on monde avec son premier smartphone pliant malheureusement pour le moment uniquement commercialisé en Chine, le Find N que nous avons pu essayer, Oppo devrait prochainement annoncer sa nouvelle gamme de smartphones de la série Find X5, la série Find X4 n’existant pas vu que le chiffre 4 porte malheur en Asie. Fin décembre, un rendu particulièrement réaliste était publié sur la toile montrant le dos du Find X5 Pro avec un bloc optique d’une forme assez singulière. L’idée serait, pour le fabricant, d’utiliser le principe de moule en verre utilisé pour le Find X3 Pro mais avec un dessin moins conventionnel pour la version Find X5 Pro. Le smartphone profiterait d’un châssis en aluminium et en verre et serait certifié IP68, le rendant totalement étanche à l’eau et à la poussière, comme son prédécesseur.

Un design qui s’inspire de son prédécesseur

Si on en croit les rendus publiés, le smartphone Oppo Find X5 Pro aurait, au niveau de son bloc optique, une inscription « Powered by MariSilicon » ce qui signifie que le mobile profite de la présence d’un processeur de type NPU (Neural Process Unit) pour l’intelligence artificielle afin d’optimiser les photos. Les optiques devraient être le fruit d’une collaboration entre Oppo et Hasselblad. Le Find X5 Pro est attendu avec deux capteurs photo Sony IMX766 de 50 mégapixels dont le premier ouvrirait à F/1.7 et l’autre F/2.2 et serait dédié aux photos en mode grand-angle. Les deux seraient stabilisés pour limiter les bougés. Le troisième capteur serait un modèle de 13 mégapixels de type téléobjectif capable de faire un zoom hybride 5x et un zoom numérique 20x. Le capteur microscope du Find X3 Pro ne serait pas de la partie. À l’avant, il y aurait un capteur de 32 mégapixels. Nous attendons la conférence Oppo pour en savoir plus sur les fonctionnalités offertes par le nouveau smartphone.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

Techniquement parlant, le Oppo Find X5 Pro s’appuierait sur un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire au format LPDDR5 avec 256 Go d’espace de stockage interne au format UFS 3.1 pour des écritures et des lectures de données rapides. Il ne serait malheureusement pas possible d’étendre cette capacité de stockage avec une carte mémoire. L’appareil sera compatible 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et NFC. L’écran du mobile mesurerait 6,7 pouces sur une dalle AMOLED incurvée ave une définition de 1440x3216 pixels et une fréquence adaptative de rafraîchissement de 120 Hz qui peut descendre jusqu’à 10 Hz, selon les besoins et pour limiter la consommation de la batterie. Celle-ci aurait une capacité de 5000 mAh et pourrait supporter la charge à 80 watts ce qui serait la plus rapide pour le fabricant. On pourrait aussi compter sur la charge sans fil à 50 watts, comme le OnePlus 9 Pro ainsi que sur la charge inversée. Un son stéréo est prévu depuis deux haut-parleurs ainsi qu’une compatibilité avec le format audio Dolby Atmos. L’appareil serait animé par Android 12 avec une surcouche ColorOS 12.1. Selon le site WinFuture, le smartphone serait proposé en noir ou en blanc. Il aurait des dimensions de 163,7x73x9x8,5 mm pour un poids de 218 grammes.

Il reste encore plusieurs jours avant d’avoir la confirmation ou l’infirmation de ces rumeurs concernant le Find X5 Pro et nous apprendrons également tout sur les autres modèles de cette série.

