Duel de forfaits mobiles avec 40Go à 5€ par mois : Prixtel vs Syma Mobile

À la recherche d'un forfait à prix mini ? Vous allez certainement trouver votre bonheur parmi l'une des deux offres en promotion jusqu'à ce mardi 15 février au soir ! 40Go à moins de 5€ par mois et sans engagement, nous vous aidons à les départager dans cet article.

Les forfaits illimités avec 40Go de Prixtel et Syma Mobile

Les deux opérateurs mettent en avant pour encore trois jours leur forfait sans engagement avec 40Go d'internet à prix cadeau ! L'un comme l'autre offre l'illimité pour communiquer autant que souhaité aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les DOM.

Le forfait Le petit de Prixtel est à partir de 4,99€ par mois la première année d'abonnement - au lieu de 9,99€ ! Lors de vos déplacements au sein de l'UE et des DOM, vous pourrez apprécier les 10Go inclus dédiés à votre connexion internet à l'étranger.

Le forfait Le cinq de Syma Mobile, quant à lui, coûte la somme de 4,90€ par mois sans condition de durée ! Vous disposerez de 3Go inclus, utilisables depuis les pays de l'Union européenne, les DOM, mais aussi la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande.

Quel forfait pas cher choisi : Le petit ou Le cinq ?

Toutes deux intéressantes, certains critères peuvent faire pencher la balance vers l'une ou l'autre de ces offres. Voici notre sélection :

Le prix : à 9 centimes près, le forfait Le cinq est plus avantageux, surtout dans le temps. En effet, après la première année d'abonnement, le forfait de Prixtel augmentera de 5€ par mois, tandis que le prix attractif du forfait de Syma Mobile est sans condition de durée.

La data à l'étranger : le forfait Le petit est plus généreux avec ses 10Go contre les 3Go proposés par Syma Mobile.

Les communications : le forfait Le cinq vous permet de communiquer de manière illimitée depuis la Métropole vers les DOM tandis que les appels/SMS/MMS émis depuis cette première zone vers les DOM feront l'objet d'une facturation supplémentaire avec le forfait de Prixtel.

Les petits plus : le forfait de Prixtel est neutre en CO2 et flexible (jusqu'à 60Go d'internet). L'offre de Syma Mobile ajoute la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande aux destinations depuis lesquelles vous pourrez communiquer et vous connecter.

Envie de plus de gigas, ne ratez pas la promo 150Go à 9.90€ à VIE du moment chez Syma Mobile.