Série Xiaomi Redmi Note 11 : lancement imminent en France à prix incroyable pour l'occasion

Les smartphones Xiaomi Redmi Note 11 sont disponibles depuis quelques mois en Chine et ont été annoncés à l’international il y a quelques semaines. Désormais, c’est sur le marché français qu’ils sont proposés et pour l’occasion, des offres de lancement seront proposées, comme nous en avons pris l’habitude avec le fabricant. Des prix extrêmement intéressants pourraient être accessibles aux premiers acheteurs. Tenez-vous prêt !

Fin octobre 2021, en Chine, Xiaomi présentait officiellement les nouveaux smartphones de la série Redmi Note 11 composée de trois modèles dont le Redmi Note 11 (standard), le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro+. Finalement, un peu plus tard, fin janvier 2022, le constructeur officialise, à l’international, cette fois les Redmi Note 11S, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G. Mais, alors aucune date ni aucun tarif n’était précisé pour le marché français. Ce sera le 17 février, à 13h , heure de Paris, pendant une conférence en ligne sur les réseaux sociaux de la marque que Xiaomi annoncera les modèles qui seront effectivement commercialisés en France, à quelle date et à quel prix. Habituellement, Xiaomi propose des offres de lancement notamment pour les personnes qui commandent les premiers les appareils tout juste présentés. Les tarifs défient alors toutes concurrences et sont particulièrement intéressants pour les personnes intéressées par les smartphones de la marque. Pour ce lancement, Xiaomi ne devrait pas faire exception et nous vous conseillons de vous tenir prêt à la fin de la conférence pour y souscrire.

Quelles caractéristiques techniques pour les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G ?

Rappelons brièvement les principales caractéristiques de la gamme Redmi Note 11 actuellement proposée à l’international. Les modèles Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G profitent de la configuration la plus avancée avec un écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz affichant une définition FHD+. Ils partagent le capteur photo frontal de 16 mégapixels. À l’arrière, les deux smartphones sont dotés d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un module de 8 mégapixels pour les photos en mode grand-angle et d’un capteur de 2 mégapixels pour les photos macro. La version Pro ajoute, en plus, un quatrième capteur de 2 mégapixels pour le calcul de la profondeur de champ pour optimiser les portraits. Les deux mobiles embarquent une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable de supporter la charge rapide 67 watts. Ils sont NFC, Bluetooth et un émetteur infrarouge permet d’en faire une télécommande universelle, comme tous les autres mobiles de la marque. Le Redmi Note 11 Pro 5G s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 695 alors que la version Pro est équipée d’un chipset Mediatek Helio G96. Ils sont déclinés avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage avec la possibilité d’étendre cette capacité grâce à une carte mémoire. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil. Les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G ont exactement les mêmes dimensions, soit 164,19x76,1x8,12 mm pour un poids de 202 grammes.

Les caractéristiques techniques des Redmi Note 11S et Redmi Note 11

Ensuite, les Redmi Note 11S et Redmi Note 11 utilisent une dalle AMOLED sur 6,43 pouces rafraîchie à 90 Hz et affichant une définition FHD+. Le Redmi Note 11S est alimenté par la même puce que le Redmi Note 11 Pro, soit un Helio G96 alors que le Redmi Note 11 profite d’un SoC Qualcomm Snapdragon 680. Ils sont déclinés avec 4 ou 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage que l’on peut étendre grâce à une carte mémoire. Leur batterie a une capacité de 5000 mAh qui peut se charger à 33 watts. Le lecteur d’empreinte est installé sur le profil. Pour les photos, le Redmi Note 11S dispose de la même configuration de capteurs que le Redmi Note 11 Pro, soit 108+8+2+2 mégapixels à l’arrière et 16 mégapixels à l’avant alors que le Redmi Note 11 échange le 108 mégapixels contre un 50 mégapixels ce qui donne 50+8+2+2 mégapixels dans le dos et un capteur de 13 mégapixels pour les selfies. Les deux smartphones ont les mêmes dimensions : 159,87x73,87, 8,09 mm pour un poids de 179 grammes.