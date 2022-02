Pendant la Xiaomi Week, les smartphones Xiaomi 11T, 11T Pro et Mi 11i profitent jusqu’à 280€ de remise immédiate

Avec la Xiaomi Week chez RED by SFR, les smartphones Xiaomi sont à prix incroyables ! Vous pouvez profiter de remises immédiates allant jusqu’à 280€. C’est le moment de découvrir les promotions exceptionnelles qui font chuter les prix des Xiaomi 11T, 11T pro ou encore du Mi 11i. On vous explique tout en détail dès maintenant.

Une remise de 280€ fait chuter le prix du Xiaomi Mi 11i 5G

Le premier smartphone à profiter de la Xiaomi Week chez l’opérateur RED by SFR est le Xiaomi Mi 11i. C’est lui qui profite de la plus grosse réduction du moment. Il devient en effet moins cher de 280€. C’est assez incroyable. Vous pouvez donc l’acheter pour 399€ au lieu de 679€ jusqu’au 28 février prochain. Cette remise est immédiate est ouverte à tous. Pas besoin d’être déjà client RED ou de souscrire à un forfait pour en bénéficier.

L’offre promotionnelle concerne le Xiaomi Mi 11i 5G doté d’un espace de stockage de 256 Go. Il est disponible en trois coloris : noir, blanc et bleu.

Le prix du Xiaomi 11T Pro baisse de 150€ chez RED by SFR

Envie d’un Xiaomi encore plus performant que le Mi 11i ? Le Xiaomi 11T Pro devrait vous plaire surtout lorsqu’il est moins cher de 150€. Pendant la semaine spéciale Xiaomi chez RED, lui aussi voit son prix chuter. Il est en promotion à 549€ au lieu de 699€. Ce smartphone haut de gamme et performant devient beaucoup plus abordable. Attention, vous avez jusqu’au 28 février pour en profiter !

La promotion concerne le 11T Pro doté de 256 Go d’espace de stockage. Il est disponible en noir, blanc ou bleu. A vous de choisir votre couleur.

En promotion, le Xiaomi 11T est 90€ moins cher

Le troisième bon plan du jour concerne le Xiaomi 11T. Lui aussi est en promotion chez RED by SFR cette semaine. Avec une réduction immédiate de 90€, il voit son prix chuter de façon impressionnante. Ainsi, vous pouvez l’acheter à 479€ au lieu de 569€. Faites une belle économie sur votre smartphone pendant la Xiaomi Week. Chez l’opérateur, les smartphones sont tous débloqués. Vous pourrez donc l’utiliser avec votre carte SIM actuel même si vous n’êtes pas client RED. La livraison est gratuite et rapide.

Le Xiaomi 11T en promotion est proposé en trois coloris : noir, blanc ou bleu. Il est équipé d’une mémoire interne de 128 Go.