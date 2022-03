Bon Plan Xiaomi : les POCO X4 Pro et POCO M4 Pro sont en promotion à prix incroyable

Vous êtes à la recherche d’un smartphone performant mais pas très cher ? Les deux bons plans que nous vous avons sélectionnés devraient vous plaire. Nous avons repéré les deux POCO X4 Pro 5G et POCO M4 Pro en promotion chez Amazon. Découvrez vite à quel prix vous pouvez les acheter !

Le POCO X4 Pro est en promotion à 299€ seulement chez Amazon

Présenté officiellement en début de semaine lors du Mobile World Congress 2022, le Xiaomi POCO X4 Pro 5G est déjà disponible en précommande. A peine arrivé sur le marché, nous l’avons déjà découvert en promotion sur le site d’Amazon. C’est sur la boutique POCO présente sur Amazon que vous le trouverez au meilleur prix pour le moment. Avec une remise immédiate de 50€, son prix chute de 349€ à 299€ seulement. Le prix affiché comprend une première réduction de 30€ auquel s’ajoute un coupon de 20€ valable seulement jusqu’au 7 mars. En cumulant les deux remises, bénéficiez au total de 50€ de réduction sur votre POCO X4 Pro.

Le POCO X4 Pro est équipé d’un écran Amoled de 6.67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est doté d’un processeur Snapdragon 695 épaulé par 8 Go de RAM et par un espace de stockage de 256 Go. Son appareil photo comprend notamment un capteur principal de 108 Mpx et un capteur frontal de 16 Mpx. Il possède une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge ultra rapide 67 W.

Avec 50€ de remise immédiate, le POCO M4 Pro est en promotion

Comme le POCO X4 Pro, le POCO M4 Pro est lui aussi en promotion actuellement chez Amazon. Une double promotion cumulable comprenant une remise affichée de 30€ plus une remise supplémentaire de 20€ font chuter son prix de 50€. Cette deuxième remise est disponible seulement jusqu’au 4 mars, c'est-à-dire demain. Alors ne tardez pas pour en profiter et vous offrir un smartphone vraiment pas cher. Comme souvent chez Amazon, la livraison est gratuite et rapide. Un paiement en plusieurs fois est également mis à votre disposition si vous le souhaitez.

Le POCO M4 Pro est équipé d’un écran LCD de 6.6 pouces possédant un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz. Il est doté d’un processeur Mediatek Dimensity 810 soutenu par 8 Go de RAM et par un espace de stockage de 256 Go. Son appareil photo comprend notamment un capteur grand-angle de 50 Mpx ainsi qu’un capteur frontal de 16 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W.